Băng qua dòng nước lũ về nhà, một nữ công nhân ở Đà Nẵng tử vong

Chiều 28-10, ông Nguyễn Tấn Khoa - Chủ tịch UBND xã Hoà Tiến, TP Đà Nẵng - cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một phụ nữ tử vong. Nạn nhân là chị N.T.T.T, SN 2000, công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Hòa Cầm.

Trên đường từ nhà mẹ ruột ở phường An Khê về nhà chồng tại thôn An Trạch, xã Hoà Tiến, chị T. bị nước lũ cuốn trôi và tử vong.

Lãnh đạo xã Hoà Tiến đã đến thăm hỏi, chia buồn và trao 5 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Tính đến 15 giờ cùng ngày, xã Hoà Tiến có 20/22 thôn bị ngập trong nước lũ với hơn 3.300 ngôi nhà ngập sâu từ 0,5 - 1,7m.

Nước lũ bủa vây khu dân cư ven sông Cu Đê

Nhiều khu dân cư ở xã Hoà Tiến, xã Hoà Vang, phường Hải Vân hiện vẫn ngập sâu trong nước lũ. Tại khu vực ven sông Cu Đê, phường Hải Vân, mưa lớn khiến nước sông dâng cao, gây ngập sâu hàng loạt khu dân cư. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, người dân phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng chốt chặn, không để người dân băng qua khu ngập sâu

Dùng thuyền vận chuyển người và đồ đạc qua đoạn ngập sâu ở tổ dân phố Trường Định, phường Hải Vân

Các tổ dân phố Trường Định và thôn Nam Yên ở phường Hải Vân là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Chủ tịch UBND phường Hải Vân, cho biết địa phương đã di dời tổng cộng 60 hộ dân tại các khu vực như Trường Định, Tà Lang… đến nơi an toàn. Các lực lượng đang túc trực, sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp nước lũ tiếp tục dâng cao.

Nhiều khu vực ở phường Hải Vân bị ngập nặng

Nước lũ cuồn cuộn tràn qua đường ở phường Hải Vân

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Bộ, tình trạng ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông sẽ tiếp diễn trong 24 giờ tới. Tổng lượng mưa đến hết đêm 29-10 tại vùng đồng bằng Đà Nẵng có thể đạt 120–300 mm, có nơi trên 350 mm; vùng núi từ 200–400 mm, có nơi vượt 500 mm.

Chính quyền các địa phương ven sông Cu Đê và sông Vu Gia đang tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đi lại qua vùng ngập, chủ động bảo vệ tài sản và tuân thủ hướng dẫn sơ tán, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng trong đợt mưa lũ phức tạp này.