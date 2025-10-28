Tìm người thân của bé sơ sinh bị bỏ rơi cạnh bờ mương, người tím tái

Vào khoảng 8 giờ ngày 28-10, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) tiếp nhận một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi. Tình trạng bé lúc được đưa vào viện toàn thân tím tái, thân nhiệt hạ, khóc rên, chưa được cắt rốn (dây rốn còn nguyên, đi kèm bánh rau), cân nặng lúc vào viện 3,1 kg.

Bé trai sơ sinh được người dân phát hiện cạnh bờ mương. Ảnh: MXH

Trước đó, khoảng 7 giờ 20 phút cùng ngày, ông Nguyễn Văn C. và bà Võ Thị Th. (trú tại khối 5, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) phát hiện cháu bé sơ sinh tại bờ mương cạnh nhà, trong tình trạng còn nguyên dây rốn, tím tái, khóc yếu.

Khi phát hiện, bé không có bất kỳ giấy tờ tùy thân hay thông tin liên hệ nào kèm theo.

Ông C. và bà Th. đã đưa cháu bé đến Trạm y tế phường, tại đây cháu đã được nhân viên trạm y tế tiến hành sơ cứu ban đầu và khẩn trương đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh - Cơ sở 1 để tiếp tục cấp cứu, chăm sóc. Hiện bé đã tỉnh táo, bú tốt, sức khỏe dần ổn định.

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đã báo cáo Sở Y tế Nghệ An, UBND, Công an phường Trường Vinh về trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi để có phương án hỗ trợ, xử lý.

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh thông báo đến người thân, gia đình hoặc bất kỳ ai có thông tin về bé, vui lòng liên hệ số điện thoại: 1900 9218; hoặc thông báo đến cơ quan công an gần nhất để giúp bé sớm được đoàn tụ với gia đình.