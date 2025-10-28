Vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Ca sĩ Vũ Hà được đánh giá ra sao trong cáo trạng?

Chiều nay 28-10, phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội) đang tiếp tục với phần kiểm tra lý lịch các bị cáo.

Ca sĩ Vũ Hà tại phiên toà sáng nay. Ảnh: Nguyễn Hưởng

Trong vụ án liên quan cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ Hồ Đại Dũng và cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (tỉnh Hoà Bình cũ) Ngô Ngọc Đức còn có hàng loạt doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ bị truy tố với cáo buộc tham gia đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club) đặt tại khách sạn Pullman (Hà Nội).

Đáng chú ý, trong đó có bị cáo Vũ Ngọc Hà (tức ca sĩ Vũ Hà, SN 1971, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, phường 7, TP HCM). Khi ra toà sáng 28-10, ca sĩ Vũ Ngọc Hà được tại ngoại đến tòa trong bộ trang phục sẫm màu, đeo khẩu trang sẫm màu.

Theo cáo buộc, Vũ Ngọc Hà vào ngày 15-4-2022 mở thẻ với tên "MR BARET", ID 101464. Ngày 18-5-2024, đã đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618,16 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD.

Trong cáo trạng, cơ quan tố tụng đánh giá ca sĩ Vũ Hà đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Tương tự, bị cáo khác là Nguyễn Thế Vũ (SN 1971, quê Quảng Ngãi, là ca sĩ, kinh doanh tự do) là người đánh bạc lớn thứ 5. Chỉ trong 4 tháng, ca sĩ Thế Vũ lấy biệt danh là "Mr Troy"đã đánh bạc 116 lần với tổng số tiền lên đến hơn 4,3 triệu USD (hơn 112 tỉ đồng).

Các trò chơi điện tử trả thưởng mà ông Vũ tham gia tại King Club là Slot và Baccarat. Hai trò này đều có cách thức đặt cược điểm vào các vị trí trên máy rồi nhấn nút để "đánh bạc với máy", vòng quay dừng ở vị trí nào thì sẽ theo quy ước đổi ra điểm rồi đổi ra tiền.

Cáo trạng thể hiện ca sĩ Thế Vũ từng công tác tại một Đoàn ca múa nhạc thuộc quân đội đến năm 1995 thì ra quân và hoạt động nghệ thuật tự do. Ông Vũ bị bắt tạm giam vì tội đánh bạc từ tháng 6-2024, đến tháng 11 thì được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cũng theo cơ quan công tố cáo buộc, trong vụ án, cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) Ngô Ngọc Đức đã 74 lần đánh bạc. Tổng số tiền bị cáo Đức đã chi để đánh bạc là hơn 4,26 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là gần 230.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD.

Trong khi đó, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng đã chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc qua 95 lần; lần chơi nhiều nhất là hơn 330.000 USD; lần ít nhất là gần 5.000 USD.