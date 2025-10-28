Thi hành lệnh bắt tạm giam thầy giáo Trần Đình Duy

Ngày 27/10, trên cơ sở tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Duy (39 tuổi, trú tại thôn Ga Nhâm, xã Mậu A) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” để điều tra, xử lý.

Duy là giáo viên môn Tin học - Công nghệ và thể dục trường THCS Yên Thái (tỉnh Lào Cai), thông tin này được đăng tải trên tờ Công an nhân dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đình Duy (Ảnh: Báo Lào Cai).

Báo Lào Cai thuật lại kết quả điều tra cho thấy, do muốn được Ban Giám hiệu nhà trường coi trọng, đánh giá cao, Duy đã nảy sinh ý định làm giả văn bản của lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai về việc thành lập đoàn kiểm tra đối với Trường THCS Yên Thái để gửi cho bà Nguyễn Thị H.G - Hiệu trưởng nhà trường.

Ngày 15/10, Trần Đình Duy vào mạng internet tải Công văn về việc thực hiện các khoản thu dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2025 - 2026 của UBND tỉnh Lào Cai, sau đó chỉnh sửa văn bản thành Công văn về việc kiểm tra thí điểm quản lý thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lào Cai, với nội dung thanh tra thí điểm việc quản lý thực hiện nhiệm vụ phân công đầu năm học và sử dụng tài chính nguồn xã hội hóa thu và được cấp tại một số trường học trong tỉnh.

Duy đã gửi văn bản "tự chế" trên cho bà H.G và nói rằng bản thân có mối quan hệ với "cấp trên", sẽ can thiệp để đoàn kiểm tra không đến Trường THCS Yên Thái.

Văn bản do đối tượng Trần Đình Duy làm giả (Ảnh: Báo Lào Cai).

Đến ngày 17/10, theo thông tin trên tờ Pháp luật Việt Nam, Duy tiếp tục “chế” ra Công văn số 1921/UBND-VX” của UBND tỉnh Lào Cai, với nội dung đính chính lại công văn trước đó, thông báo không kiểm tra đối với Trường THCS Yên Thái.