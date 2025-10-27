Bắt tạm giam Mang Hải sinh năm 2002

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mang Hải (sinh năm 2002), ở thôn Liên Sơn 2, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa, để điều tra làm rõ về tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt lệnh thi hành bắt bị can để tạm giam đối với Mang Hải. Ảnh: CA Khánh Hòa

Kết quả điều tra xác định, vào tối ngày 02/5/2025, trong lúc nhậu tại thôn Liên Sơn 2, xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa, đối tượng Mang Hải có mâu thuẫn với bạn nhậu là anh M.H, sinh năm 1990, trú thôn Liên Sơn 2, nên Mang Hải đã dùng chai bia ném trúng đầu a .H gây ra tỷ lệ thương tật là 45%.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục tiến hành xác minh, làm rõ theo quy định pháp luật.