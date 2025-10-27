Diễn biến bất ngờ vụ cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh: Công an làm việc với chị Lê Thị Kiều

Những ngày vừa qua, vụ việc cháu bé 4 tháng tuổi rơi xuống kênh Xẻo Rô (An Giang) tử vong thương tâm đã khiến nhiều người xót xa. Bên cạnh đó, ngay sau khi xảy ra sự việc cũng xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và cuộc sống của gia đình cháu bé.

Liên quan đến sự việc nói trên, theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, ngày 25/10 vừa qua, UBND xã An Biên, tỉnh An Giang làm việc với gia đình chị Lê Thị Kiều - mẹ cháu bé 4 tháng tuổi không may rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô thiệt mạng, tại khu vực gần gầm cầu Thứ Ba (cũ).

Lãnh đạo UBND xã An Biên trao hỗ trợ cho chị Kiều (Ảnh: Báo Lao động)

Tại buổi làm việc, ông Võ Thanh Toàn, Phó chủ tịch UBND xã An Biên (huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cũ), đã thăm hỏi gia đình chị Lê Thị Kiều.

Đồng thời, địa phương đã trao hỗ trợ 20 triệu đồng từ Đảng ủy - UBND xã An Biên để chia sẻ phần nào khó khăn của gia đình. Tổng số tiền chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ gia đình chị Kiều đến nay hơn 70 triệu đồng.

Hiện nay, toàn bộ số tiền trên được địa phương giao lại cho trưởng ấp 2, xã An Biên tạm giữ giúp, dự kiến sẽ mở sổ tiết kiệm để dành lo tương lai cho các con chị Kiều. Số tiền hỗ trợ thêm từ các nhà hảo tâm do gia đình tự giữ để trang trải chi phí sinh hoạt.

Chính quyền địa phương cũng đang phối hợp rà soát, khảo sát quỹ đất công, tìm giải pháp hỗ trợ chỗ ở ổn định cho gia đình chị Kiều.

"Ngày 26/10, UBND xã An Biên sẽ có buổi họp với các ngành để tìm phương án cất nhà ở cho 5 mẹ con chị Kiều. Vì gia đình này ở cặp kênh xáng Xẻo Rô rất khó khăn", ông Toàn nói thêm.

Bên cạnh đó, theo thông tin trên báo Lao động dẫn lời từ Công an xã An Biên cho biết, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt, xuyên tạc như: “Công an tỉnh điều tra chị Kiều”, “khởi tố vụ án”, “mẹ cháu bé có nhiều chồng”, “dựng hiện trường để lừa tiền từ thiện”…

Công an khẳng định những nội dung trên hoàn toàn sai sự thật. Vụ việc được xác định là tai nạn thương tâm, không có dấu hiệu tội phạm.

Công an xã đang phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm, xử lý các tài khoản đăng tải thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến danh dự, tâm lý của gia đình chị Kiều.