Ngôi sao nhạc trữ tình liên quan đến vụ đánh bạc hơn 2.500 tỷ tại khách sạn Pullman là ai?

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án đánh bạc tại King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội), ca sĩ Vũ Hà, tên thật Vũ Ngọc Hà, sinh năm 1971, bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý.

VNExpress cho hay, theo cáo buộc, ngày 15/4/2022, ca sĩ Vũ Hà mở thẻ với tên "MR BARET". Ngày 18/5/2024, đã đánh bạc một lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618 USD (tương đương 63 triệu đồng), thua 199 USD (4,8 triệu đồng). Ngoài Vũ Hà, còn một ca sĩ cũng có liên quan đến vụ án này.

Vũ Hà đeo kính, bịt khẩu trang khi rời phiên xử (Ảnh: Thanh Lam/ VnExpress)

Nhắc đến Vũ Hà, công chúng nhớ ngay đến một gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt từ thập niên 1990, đặc biệt được yêu thích tại miền Tây Nam Bộ.

Vũ Hà là nam ca sĩ nổi danh từ những năm 1990, được nhiều khán giả yêu mến với những bản nhạc hit như "Tiểu thư con gái nhà ai", "Mambo nồng say", "Mắt nai cha cha cha"… Với gương mặt điển trai, chất giọng mới lạ cùng phong cách âm nhạc vui nhộn, anh đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả, đặc biệt là những khán giả miền Tây.

Cũng chính dòng nhạc vui vẻ, hài hước này đã giúp Vũ Hà có thời kỳ đỉnh cao vô cùng sôi động. Chia sẻ trong chương trình Lời tự sự, ca sĩ Vũ Hà tiết lộ rằng ở thời kỳ đỉnh cao, anh từng đi hát tỉnh và đắt show tới mức chạy 3 điểm diễn trong 1 đêm, trở về nhà khi đã 1, 2h sáng.

Trong hơn 10 năm trở lại đây, Vũ Hà ít đi hát, thay vào đó là tham gia các video hài hước, gameshow truyền hình, tạo tiếng cười và sự gần gũi với khán giả. Tuy sự nghiệp trải qua nhiều thăng trầm, có lúc lận đận, nhưng dấu ấn của anh vẫn còn trong lòng nhiều thế hệ người nghe nhạc Việt.

Bên cạnh việc hoạt động nghệ thuật, Vũ Hà còn nổi tiếng với cuộc hôn nhân với người vợ hơn 8 tuổi. Chuyện hôn nhân của cả hai được giữ bí mật cho đến năm 2013, ca sĩ Vũ Hà mới lần đầu xác nhận đã có vợ khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Dù không có con chung, cặp đôi vẫn gắn bó hơn 30 năm, duy trì tình cảm bền chặt.

Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 28/10, TAND Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm vụ án đánh bạc tại King Club. Ca sĩ Vũ Hà cùng nhiều cá nhân nổi tiếng khác, như ông Hồ Đại Dũng - cựu Phó chủ tịch Phú Thọ, ông Ngô Ngọc Đức – cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, bị cáo buộc đánh bạc với số tiền khổng lồ. Số tiền trung bình mỗi người tham gia lên tới gần 19 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Vũ Hà đã mở tài khoản với tên “MR BARET” và tham gia đánh bạc trực tuyến bằng hình thức Slot, Roulette. Đây là lần xuất hiện đáng chú ý của anh trong các hồ sơ pháp lý, gây xôn xao dư luận.

Tại tòa, chủ tọa cho biết trong 141 bị cáo, chỉ có 134 người đến tòa theo triệu tập vì có 2 người vẫn đang bỏ trốn, bị truy nã. Ngoài ra, có 5 bị cáo xin được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu, trong đó có bị cáo Hồ Đại Dũng. Được biết, phiên xử sẽ diễn ra trong nhiều ngày.