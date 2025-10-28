Thêm 1 nam ca sĩ liên quan vụ đánh bạc hơn 2.500 tỷ ở Pullman: "Nướng" số tiền khủng chỉ trong 4 tháng

Sáng nay 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội).

Trong sáng ngày 28/10, ca sĩ Vũ Hà đã có mặt tại phiên xét xử sơ thẩm với tư cách là bị cáo. Theo cáo buộc, ca sĩ Vũ Ngọc Hà đã tới khách sạn Pullman đánh bạc một lần với số tiền đánh bạc hơn 2.618 USD, tương đương hơn 63 triệu đồng.

Theo thông tin trên báo VOV, một ca sĩ khác cũng bị cáo buộc tham gia đánh bạc tại King club là ông Nguyễn Thế Vũ. Ông chi số tiền đánh bạc lớn thứ 5, đứng vị trí ngay sau cựu phó chủ tịch Phú Thọ Hồ Đại Đũng. Ở phần lý lịch bị can thể hiện ông Thế Vũ có nghề nghiệp là ca sĩ và kinh doanh tự do.

Ca sĩ Thế Vũ từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5 đến năm 1995 thì ra quân và hoạt động nghệ thuật tự do. Ông bị bắt vì tội đánh bạc từ tháng 6/2024, đến tháng 11 thì được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, cáo trạng thể hiện.

Giống như những người chơi khác, để tham gia "sòng bạc" tại King Club, ca sĩ Thế Vũ cũng phải ngụy trang dưới cái tên "Mr Troy".

Chỉ trong hơn 4 tháng, ca sĩ Thế Vũ đã đánh bạc 116 lần với tổng số tiền lên đến hơn 4,3 triệu USD (hơn 112 tỉ đồng). Các trò chơi điện tử trả thưởng mà ông Vũ tham gia tại King Club là Slot và Baccarat. Hai trò này đều có cách thức đặt cược điểm vào các vị trí trên máy rồi nhấn nút để "đánh bạc với máy", vòng quay dừng ở vị trí nào thì sẽ theo quy ước đổi ra điểm rồi đổi ra tiền.

Theo dữ liệu ghi lại trên máy, lần ca sĩ Thế Vũ chi tiền đánh bạc nhiều nhất là gần 163.000 USD (tương đương hơn 3,9 tỉ đồng), tổng số tiền thua gần 82.000 USD (tương đương gần 2 tỉ đồng).

Theo cáo trạng, bị can Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc) có vai trò chính, là Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS, có ký Hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty Việt Hải Đăng.

Mọi hoạt động của King Club do Kim In Sung là người chỉ đạo và bị can này thuê 3 người giúp việc cho mình gồm: Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu.

Các bị can Nguyễn Định Lâm, Phan Trường Giang giúp sức Kim In Sung quản lý, vận hành hoạt động của King Club. Kim In Sung quản lý toàn bộ doanh thu và hưởng 100% lợi nhuận kinh doanh tại King Club.

Tháng 6/2024, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiến hành bắt quả tang hoạt động đánh bạc của King Club tại khách sạn Pullman (phố Giảng Võ, Hà Nội). Theo điều tra, đường dây do Kim In Sung điều hành đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng), trong đó Kim In Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD.