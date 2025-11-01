Vietcombank cảnh báo về 1 tin nhắn

Theo thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống TP sử dụng công nghệ cao - CATP Hà Nội, thời gian gần đây, tại Tràng Tiền Plaza và nhiều khu vực trung tâm Hà Nội, xuất hiện các tin nhắn giả mạo Ngân hàng Vietcombank với nội dung mời nhận quà tặng hấp dẫn.

Cụ thể, người nhận được tin nhắn thông báo: “Quý khách hiện có 18.237 điểm thưởng, đủ để đổi iPhone 15 128GB miễn phí. Điểm thưởng sắp hết hạn, vui lòng đổi trước tại: https://tichphan.vip/DDoiiemVietcombankqq”

Đây là đường link giả mạo, được sử dụng để chiếm đoạt thông tin tài khoản ngân hàng của người dùng. Khi nạn nhân bấm vào và đăng nhập, kẻ xấu sẽ thu thập tên đăng nhập, mật khẩu và mã OTP, dẫn đến nguy cơ mất tiền hoặc rò rỉ dữ liệu cá nhân.

Ngân hàng Vietcombank khẳng định, đơn vị không bao giờ gửi tin nhắn chứa đường link yêu cầu khách hàng đăng nhập để nhận thưởng hay quà tặng. Tất cả các chương trình chính thống của Vietcombank chỉ được triển khai trên hai kênh chính thức là website www.vietcombank.com.vn và ứng dụng VCB Digibank.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ đường link hoặc người lạ nào. Trong trường hợp đã trót bấm vào liên kết giả mạo hoặc nhập thông tin cá nhân, cần nhanh chóng đổi mật khẩu, liên hệ tổng đài Vietcombank 1900 545413 để khóa tài khoản tạm thời, đồng thời trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Bên cạnh đó, khi phát hiện các đối tượng phát tán tin nhắn lừa đảo tại trung tâm thương mại hoặc nơi công cộng, người dân nên báo ngay cho lực lượng công an, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hoặc ban quản lý tòa nhà. Đồng thời, không chia sẻ hay lan truyền các đường link lạ, kể cả “để xem thử”, mà hãy chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè và đồng nghiệp để cùng nâng cao cảnh giác.

Mỗi người hãy luôn cẩn trọng trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi nhằm bảo vệ an toàn tài sản và thông tin cá nhân của chính mình.