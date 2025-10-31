Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua Zalo, người cao tuổi, người tham gia BHYT, BHXH cần tuyệt đối cảnh giác

Cụ thể, những đối tượng này tự xưng là cán bộ BHXH để hướng dẫn, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để “đồng bộ dữ liệu” hoặc “cập nhật thông tin căn cước công dân về BHXH, BHYT”.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng lừa đảo còn yêu cầu người dân kết bạn Zalo qua điện thoại để được “hướng dẫn từ xa” hoặc “nhấp vào đường link” với mục đích chiếm đoạt thông tin, dữ liệu cá nhân và tài sản.

BHXH tỉnh Tây Ninh khẳng định: đây là hành vi lừa đảo. Cán bộ hưu trí, người cao tuổi và người dân cần tuyệt đối cảnh giác, không làm theo yêu cầu hay hướng dẫn của các đối tượng mạo danh.

BHXH tỉnh và BHXH các cơ sở hiện không có chủ trương gọi điện thoại hay nhắn tin yêu cầu người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, người đang hưởng lương hưu… cập nhật thông tin, đồng bộ dữ liệu hay tài khoản ngân hàng của cá nhân... để thực hiện các thủ tục về BHXH, BHYT.

Để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, người dân, cán bộ hưu trí cần nâng cao tinh thần cảnh giác với cuộc gọi, nhắn tin tự xưng là cơ quan, cán bộ BHXH. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng cho người lạ khi nghe điện thoại; không kết bạn Zalo hoặc bấm vào các đường link và không tải ứng dụng từ tin nhắn lạ…

Theo Báo và Phát thanh Truyền hình Tây Ninh﻿