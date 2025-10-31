Hai khu nhà giàu bậc nhất Hà Nội, nơi Huấn Hoa Hồng sở hữu biệt thự sang chảnh, sổ đỏ thành tệp có gì đặc biệt?

Từng nổi lên nhờ loạt video "dạy đạo lý" xen lẫn khoe của, Huấn Hoa Hồng - tên thật là Bùi Xuân Huấn (SN 1984, quê Yên Bái) nhiều lần khiến dân mạng xôn xao khi để lộ khung cảnh xa hoa trong căn biệt thự riêng tại Hà Nội.

Trên mạng xã hội, Huấn thường xuyên chia sẻ hình ảnh sinh hoạt và livestream ngay trong căn biệt thự được cho là tọa lạc tại khu đô thị Dương Nội (Hà Đông) - địa chỉ trụ sở của CTCP Tập đoàn HL Group, doanh nghiệp do anh đứng tên đại diện pháp luật. Ngoài ra, Huấn Hoa Hồng còn sở hữu thêm một căn hộ cao cấp tại khu Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) – đại đô thị được mệnh danh là "thành phố biển hồ" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Hai khu đô thị mà Huấn sở hữu biệt thự tại đây đều thuộc nhóm dự án quy mô hàng trăm hecta, đại diện cho hai cực phát triển đô thị lớn của Hà Nội, Vinhomes Ocean Park ở phía Đông và Dương Nội ở phía Tây.

Tọa lạc tại Gia Lâm, Vinhomes Ocean Park là một trong những đại đô thị lớn nhất miền Bắc, do Vingroup - tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư và phát triển. Dự án có quy mô khoảng 420 ha, tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng, hướng đến mô hình "thành phố trong lòng thành phố", tích hợp đầy đủ các yếu tố sống, học tập, làm việc và nghỉ dưỡng trong cùng một không gian.

Điểm nhấn nổi bật nhất của Ocean Park là biển hồ nước mặn rộng hơn 6 ha cùng hồ điều hòa Ngọc Trai rộng 24,5 ha, đây là hai công trình mặt nước nhân tạo quy mô hàng đầu Việt Nam. Xung quanh đó là hàng chục phân khu cao tầng và thấp tầng như Sapphire, Ruby, The Zenpark, The Pavilion, The Beverly, The Metropolitan, Diamond…, cung cấp hàng nghìn căn hộ, biệt thự và shophouse.

Hệ sinh thái tiện ích nội khu được đầu tư đồng bộ: Đại học VinUni, trường liên cấp Vinschool, bệnh viện Vinmec, Vincom Mega Mall, cùng chuỗi công viên, bể bơi, sân thể thao, khu BBQ, bãi cát trắng nhân tạo và hệ thống quản lý. Đến nay, khu đô thị đã đón hơn 70.000 cư dân về sinh sống.

Về hạ tầng, Ocean Park kết nối thuận tiện với trung tâm Hà Nội qua cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, Quốc lộ 5, Vành đai 3, đồng thời hưởng lợi lớn từ các công trình tương lai như cầu Trần Hưng Đạo và tuyến metro số 8.

Theo khảo sát trên các trang giao dịch bất động sản, giá biệt thự tại Vinhomes Ocean Park dao động từ 200 – 300 triệu đồng/m2, tương đương 20 – 50 tỷ đồng/căn tùy diện tích và vị trí.

Đối xứng với Ocean Park, khu đô thị Dương Nội (Hà Đông) nằm ở cửa ngõ phía Tây Thủ đô, do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư, được xem là một trong những dự án quy mô lớn nhất khu vực này. Dự án có quy mô gần 200 ha, tổng vốn đầu tư ước tính hàng chục nghìn tỷ đồng.

Điểm đặc biệt của Dương Nội là Công viên Thiên văn học rộng hơn 12 ha, công viên chủ đề thiên văn đầu tiên tại Việt Nam, kết hợp hồ điều hòa Bách Hợp Thủy rộng 6 ha, hệ thống quảng trường, đường dạo, đài quan sát và các khu vui chơi ngoài trời.

Về kết nối, Dương Nội nằm ngay trục Tố Hữu – Lê Văn Lương, kết nối trực tiếp với Khuất Duy Tiến, Trung Hòa – Nhân Chính, chỉ cách Aeon Mall Hà Đông vài phút di chuyển. Đây cũng là khu vực được dự báo sẽ hưởng lợi mạnh từ quy hoạch Vành đai 3,5 và tuyến metro số 7 trong tương lai.

Theo dữ liệu rao bán, giá biệt thự tại Dương Nội dao động từ 170 – 375 triệu đồng/m2, tương đương 35 – 80 tỷ đồng/căn tùy vào từng phân khu và loại hình (đơn lập hoặc song lập).

Với hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng và đô thị, Tập đoàn Nam Cường từng phát triển nhiều dự án lớn như Khu đô thị Hòa Vượng, Cửa Tây (Nam Định) và chuỗi khách sạn Nam Cường. Tại Dương Nội, doanh nghiệp này đầu tư đồng bộ hệ thống tiện ích gồm tổ hợp Anland, khu nhà ở thấp tầng, trường học quốc tế, trung tâm thương mại, tuyến phố kinh doanh và khu vui chơi ven hồ.