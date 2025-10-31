Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Phạm Thị Ngọc Linh, thường được biết đến là vợ của hiện tượng mạng xã hội Huấn Hoa Hồng. Dù không vướng nhiều tai tiếng như chồng nhưng cô nàng cũng được nhiều người biết đến với danh hiệu hot girl chuyên kinh doanh các loại nước hoa, mỹ phẩm và các sản phẩm làm đẹp.

Phạm Thị Ngọc Linh

Theo một số bài viết, Linh khởi nghiệp từ năm 2015 chỉ với vài trăm nghìn đồng vốn ban đầu, rồi dần mở rộng quy mô nhờ khả năng bán hàng và tiếp thị trên mạng xã hội. Với ngoại hình nổi bật, phong cách thời trang thay đổi linh hoạt cùng khả năng giao tiếp tốt, Linh nhanh chóng tạo dựng thương hiệu cá nhân riêng biệt.

Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống, công việc và gia đình lên TikTok, Facebook - những nền tảng mà cô đang sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi. Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại, trang facebook cá nhân của Ngọc Linh sở hữu 234K lượt thích và 396K người theo dõi.

Ảnh: Facebook nhân vật

Từ khoảng năm 2022, cả Ngọc Linh cùng chồng là Huấn Hoa Hồng đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử. Các buổi livestream thu hút hàng nghìn lượt xem, được dàn dựng bài bản. Các sản phẩm được quảng cáo đa dạng, từ nước hoa, mỹ phẩm đến hàng sinh lý, trong đó nổi bật là các dòng nước hoa “giá rẻ bất ngờ” được quảng cáo rầm rộ mang thương hiệu riêng do Huấn "Hoa Hồng" giới thiệu là người sáng lập và điều hành. Đáng chú ý, nhiều mẫu nước hoa chiết có giá chỉ vài chục nghìn đồng.