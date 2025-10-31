"Ma men" lái ô tô tông xe, tát tài xế taxi, bóp cổ hành khách rồi bỏ chạy

Công an phường Đồng Hới cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Duy Tân (SN 1983, ngụ tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng” cùng các vi phạm liên quan.

Theo cơ quan Công an, tối 28/10, anh N.V.T. (SN 1980, trú tại xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) lái taxi chạy trên đường Nguyễn Thị Định, khi đến khu vực Tổ dân phố Trung Bính (phường Đồng Hới) thì bị ô tô nhãn hiệu Ford Ranger mang biển số 73C... đi ngược chiều, lấn làn đâm vào, gây tai nạn.

Cán bộ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh tạm giữ đối với Phạm Duy Tân. (Ảnh: CA)

Sau va chạm, người điều khiển xe Ford Ranger là Phan Duy Tân còn tát tài xế taxi, bóp cổ một hành khách trên xe và xô đẩy những người dân có mặt tại hiện trường. Chưa dừng lại, Tân sau đó tiếp tục lái xe lùi, đâm nhiều lần vào taxi rồi bỏ chạy gây bức xúc cho người dân xung quanh.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Đồng Hới khẩn trương triển khai lực lượng, bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ và truy xét.

Hiện trường xảy ra vụ tông xe.

Sáng 29/10, Công an phường Đồng Hới triệu tập Phan Duy Tân, người điều khiển phương tiện gây ra vụ việc để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan Công an, Tân thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Kết quả xét nghiệm cho thấy Phạm Duy Tân có nồng độ cồn trong máu, vi phạm quy định khi điều khiển phương tiện.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ Phan Duy Tân để điều tra, làm rõ về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" cùng các vi phạm liên quan.