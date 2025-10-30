Xử phạt T.Q.A vì bài viết sai sự thật về vụ án cơ quan Công an đang điều tra

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội phát hiện bài viết từ 01 tài khoản Facebook đăng tải nội dung sai sự thật về vụ án cơ quan Công an đang điều tra, thu hút nhiều lượt tương tác. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng cao đã xác minh và làm việc với chủ tài khoản là T.Q.A (trú tại phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội). Tại cơ quan Công an, T.Q.A đã thừa nhận hành vi vi phạm và gỡ bỏ bài viết sai sự thật.

Cơ quan Công an làm việc với trường hợp vi phạm

Ngày 29/10/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với T.Q.A về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân” theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022.

Qua đây, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân không chia sẻ, viết bài, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

