Xử phạt người phụ nữ để con ngồi trên nóc ô tô đang di chuyển

Lực lượng CSGT làm việc với nữ tài xế.

Ngày 17/10, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh xe ô tô con biển kiểm soát 30E-743.XX lưu thông trên đường, để người ngồi trên nóc xe, gây phản cảm và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT đường bộ số 6 đã xác định người điều khiển xe ô tô trên là chị Đ.N.L (SN 1979, trú tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội).Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, chị L thừa nhận vào 17h14 ngày 16/10, khi điều khiển xe ô tô trên đường Hoàng Minh Thảo (TP Hà Nội), do sơ suất để cửa sổ trời mở, con gái chị đã trèo lên nóc xe khi phương tiện đang di chuyển. Ngay sau khi phát hiện, chị đã yêu cầu con gái ngồi xuống và đóng cửa sổ trời lại.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị Đ.N.L về hành vi “Chở người trên nóc xe”, quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với mức phạt tiền 5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Xử phạt người phụ nữ để con ngồi trên nóc ô tô đang di chuyển

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo, việc để người ngồi hoặc đứng trên nóc xe khi xe đang lưu thông là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều rủi ro, người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật để bảo đảm an toàn cho chính mình và người tham gia giao thông.