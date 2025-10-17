Ô tô tông hàng loạt xe máy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, mảnh vỡ văng tứ tung

Tối 17-10, cơ quan chức năng TP HCM đang phong tỏa hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ô tô 5 chỗ với các phương tiện khác.

Theo đó, hơn 17 giờ, chiếc ô tô 5 chỗ đi trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn hướng phường Thuận Giao tới Tân Vạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến nút giao với đường D2 thuộc phường Thuận Giao, xe va chạm với một xe máy.

Chiếc xe này tiếp tục tông ô tô 4 chỗ màu trắng phía trước cùng nhiều xe máy dừng đèn đỏ. Chiếc xe gây tai nạn chỉ dừng lại khi lật nghiêng.

Phương tiện nằm la liệt trên đường

Tại hiện trường, nhiều xe máy bị ô tô tông hư hỏng, mảnh vỡ văng tứ tung. Một số người đi xe máy bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn là tuyến giao thông huyết mạch nối các khu công nghiệp ở Bình Dương cũ với các cảng biển nên lượng xe qua lại rất lớn, nhất là thời điểm tan tầm.





Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, đúng giờ tan tầm nên đã gây ùn tắc giao thông.



