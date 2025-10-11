Ô tô tông phụ nữ chở con nhỏ giữa đường rồi bỏ chạy: Bất ngờ mối quan hệ giữa hai người

Một đoạn clip dài khoảng 25 giây ghi lại tình huống va chạm giao thông giữa ô tô và xe máy đang là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Theo nội dung đoạn clip do người chứng kiến ghi thì thời điểm này ô tô mang BKS: 81A 422.xx lưu thông trên đường Phan Đình Phùng (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai). Khi tới ngã tư đường Phan Đình Phùng giao Đinh Tiên Hoàng, ô tô này bị người phụ nữ điều khiển xe máy, chở theo con nhỏ, đứng chặn trước đầu.

Lúc này, tài xế ô tô nhấn ga, tông vào phần đuôi xe máy khiến người phụ nữ cùng đứa trẻ ngồi phía sau xe ngã ra đường. Người phụ nữ vội đứng dậy bế con nhỏ lên kiểm tra thương tích. Sau khi xảy ra sự việc, tài xế ô tô đã lái xe rời khỏi hiện trường trước sự bức xúc của nhiều người. Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 10/10.

Nắm bắt được thông tin lan truyền trên MXH, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ. Bước đầu, xác định tài xế ô tô trong clip là ông N.V.T. (trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Thông trên PLO, ông N.V.T và bà H. (người phụ nữ trong clip) là người quen, từng có quan hệ tình cảm với nhau.

Về hành vi cố tình tông xe rồi bỏ đi, thông tin trên Dân Trí, ông T. cho biết chiều 10/10, ông điều khiển ô tô lưu thông trên đường Phan Đình Phùng. Lúc này, bà H. điều khiển xe máy đuổi theo sau. Thấy ông T. dừng đèn đỏ, bà H. vượt lên và chặn trước đầu ô tô.

Ông T. lùi xe để lấy khoảng trống nhưng người phụ nữ này vẫn tiếp tục áp sát vào đầu xe. Ông T. điều khiển ô tô rẽ trái nên tông vào phần đuôi xe máy, khiến bà H. và cháu bé khoảng 5 tuổi đi cùng ngã ra đường.

Theo Đội CSGT đường bộ số 2, sau khi làm việc với các bên liên quan, xác minh rõ vụ việc sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.