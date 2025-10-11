Thái Nguyên: 7 người chết, thiệt hại khoảng 2.400 tỷ đồng do mưa lũ

Ngày 11/10, Sở NN&MT Thái Nguyên đã có báo cáo nhanh tình hình thiên tai, công tác chỉ đạo ứng phó với bão số 11 (MATMO) trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở NN&MT, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (MATMO) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn trên diện rộng từ đêm ngày 6 đến ngày 7/10, lượng mưa phổ biến 250 - 400mm, có nơi trên 500mm.

Mưa lớn gây lũ đặc biệt lớn, vượt lũ lịch sử mực nước sông Cầu dâng cao ở mức trên báo động 3. Tại trạm Gia Bẩy, lũ đạt đỉnh ở mức 29,90m trên báo động 3 là 2,9m.

Mưa lớn, lũ lớn đã gây ngập lụt tại nhiều xã, phường của tỉnh Thái Nguyên như: Phan Đình Phùng, Gia Sàng, Linh Sơn, Quan Triều, Dân Tiến, Tràng Xá, Võ Nhai, La Hiên, Văn Hán, Nam Hòa, Trại Cau, Điềm Thụy, Phú Bình, Tân Khánh, Tân Thành, Vạn Xuân, Trung Thành...

Mưa lũ đã làm hơn 200.000 nhà bị ảnh hưởng. Trong đó, 22 nhà nhà bị tốc mái; 1.122 nhà sạt lở taluy dương (11 nhà bị hư hỏng thiệt hại trên 70%; số còn lại là bị ngập nước cô lập, ở khu vực có vết nứt nguy hiểm phải di dời khẩn cấp) .

Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi, động viên gia đình bà Lương Thị Tháp bị tử vong do mưa lũ.

Mưa lũ cũng gây ngập, hư hỏng khoảng 10.485 ha cây trồng, thủy sản; 356.314 con gia cầm, 8.181 con lợn và nhiều vật nuôi khác bị chết, trôi.

Ngoài ra, hơn 300 điểm đường trên các tuyến giao thông bị sạt lở và ngập úng; 53 hồ, đập và 3 trạm bơm bị ảnh hưởng, sự cố; 14 trung tâm y tế, bệnh viện, trạm y tế địa phương bị ngập lụt, sạt lở; 50 điểm trường bị ngập nước, sạt lở taluy dương. Nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt (ô tô, tủ lạnh, xe máy, ti vi....) của người dân bị ngập, hư hỏng chưa thống kê được.

Sơ bộ thiệt hại về tài sản ước tính đến thời điểm báo cáo khoảng 2.400 tỷ đồng.

Hiện nay, nước lũ đã rút, các địa phương đang tập trung huy động tối đa lực lượng để dọn dẹp, xử lý môi trường, rà soát đánh giá thiệt hại thiên tai để có phương án hỗ trợ, khắc phục. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ người dân vùng lũ đảm bảo không để ai bị thiếu đói, thiếu nước và triển khai xây dựng kế hoạch khôi phục sản xuất sau lũ.

Đoàn viên thanh niên tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ.

Liên quan đến công tác khắc phục tình hình mưa lũ, chiều 10/10, ông Đinh Quang Tuyên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn gia đình bà Lương Thị Tháp (SN 1947, xóm Tân Chính (xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên) là nạn nhân tử vong do sạt lở đất ngày 7/10.

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 7/10 trên địa bàn xã xảy ra vụ sạt lở đất vào nhà đã vùi lấp gây tử vong bà Lương Thị Tháp.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Hợp Thành đã chỉ đạo, phối hợp với lực lượng tại chỗ nhanh chóng thực hiện công tác ứng cứu, hỗ trợ gia đình đưa thi thể ra ngoài, bàn giao cho gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục; đồng thời triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả của sạt lở đất, tổ chức di dời tài sản cho gia đình bị thiệt hại.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, ông Đinh Quang Tuyên đã trao hỗ trợ cho gia đình có nạn nhân tử vong 25 triệu đồng, trích từ nguồn quỹ cứu trợ của tỉnh Thái Nguyên.