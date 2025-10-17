Bất ngờ con trăn dài 2 mét quấn trên cây gần bến tàu du lịch Nha Trang

Chiều 17-10, lãnh đạo Bến tàu du lịch Nha Trang (phường Nam Nha Trang) cho biết trưa cùng ngày, một số tài xế chạy xe đưa đón khách du lịch phát hiện một con trăn nằm trên cây ngoài vỉa hè, sát với bãi xe của bến tàu du lịch.

Lo ngại con trăn gây nguy hiểm du khách, lãnh đạo Bến tàu du lịch Nha Trang đã gọi điện báo với Hạt Kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh.

Con trăn quấn trên cành cây gần bến tàu du lịch Nha Trang

Đại diện Hạt Kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh cho rằng theo Thông tư số 27 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, sau khi tổ chức, cá nhân phát hiện động vật nguy cấp, quý, hiếm bị lạc thì thông tin ngay cho UBND cấp xã để kịp thời tiếp nhận.

Sau khi UBND cấp xã tiến hành xác minh thông tin liên quan đến động vật bị lạc và tiến hành thả động vật về môi trường tự nhiên phù hợp, nếu động vật đảm bảo điều kiện thả lại hoặc chuyển giao cho cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học để cứu hộ, chăm sóc, nuôi dưỡng phục vụ mục đích bảo tồn.

Con trăn được người dân bắt vào cuối giờ chiều 17-10

Tuy nhiên sau đó, phía bến tàu nhận được câu trả lời từ lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang, rằng phường không có chuyên môn để tiếp nhận, chăm sóc động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Do đó, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, một nhóm người dân gần đó đã dùng gậy và thòng lọng bắt rồi mang đi. Theo quan sát, con trăn này dài khoảng 2 mét.



