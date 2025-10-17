Khám xét nơi ở, khởi tố Hoàng Minh Hải

Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hải (sinh năm 1985, trú tại xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hoàng Minh Hải đã gọi điện đến Cửa hàng điện máy Nhật Minh (phường Trần Hưng Đạo, TP. Hưng Yên) đặt mua một bộ điều hòa TCL Inverter 24.000 BTU trị giá 10,5 triệu đồng.

Hải giả vờ là thợ đang thi công lắp đặt điều hòa tại một trường học, nên yêu cầu cửa hàng mang hàng đến tận nơi giao gấp. Khi nhân viên cửa hàng mang điều hòa đến giao, Hải đánh vào lòng tin bằng cách nói rằng sẽ đi nhận tiền từ phía trường để thanh toán sau, đồng thời đề nghị nhân viên để lại hàng rồi quay về trước.

Bị can Hoàng Minh Hải (áo tím). Ảnh: VTC News

Khi nhân viên rời đi, Hải quay lại chiếm đoạt điều hòa và nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Quá trình điều tra, Công an xác định Hải chuẩn bị rất kỹ lưỡng: sử dụng sim rác, xe máy gắn biển số giả, và cung cấp thông tin người mua sai sự thật để tạo lòng tin với nạn nhân.

Sau khi chiếm đoạt được tài sản, đối tượng mang điều hòa về quê ở Ninh Bình cất giấu và sau đó rao bán trên mạng xã hội. Bộ điều hòa bị chiếm đoạt được Hải bán với giá hơn 11 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Khám xét nơi ở của Hải, lực lượng công an thu giữ thêm nhiều bộ điều hòa khác. Bước đầu, Hải khai nhận đây đều là tang vật trong các vụ lừa đảo tương tự mà hắn đã thực hiện ở nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên...

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng vụ án, xác minh các nạn nhân khác và làm rõ hành vi phạm tội có tính hệ thống của Hoàng Minh Hải để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.