Tạm giữ hình sự 2 Admin trang Fanpage "Beat 36 Thanh Hóa"

Ngày 17-10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Đăng Đức (SN 1992, ngụ xã Thiệu Giao, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khánh (SN 2001, ngụ xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên các trang Fanpage Facebook có tên "Beat 36 Thanh Hóa", "Beat Thanh Hóa" và "Hóng 36 Thanh Hóa".

Nguyễn Văn Khánh một trong 2 chủ Admin các trang Fanpage "Beat 36 Thanh Hóa", "Beat Thanh Hóa" và "Hóng 36 Thanh Hóa" tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trước đó, chiều ngày 11-10, một thành viên đoàn cứu trợ vùng lũ của tỉnh Đắk Lắk đã livestream trên mạng xã hội, phản ánh chủ xe ô tô BKS 36A-34x.xx đòi đoàn từ thiện bồi thường 100 triệu đồng sau va chạm giao thông để sửa chữa xe, thu hút sự chú ý của dư luận.

Dù chưa kiểm chứng thông tin, nhưng Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh với vai trò là người quản lý (Admin) các trang Fanpage "Beat 36 Thanh Hóa", "Beat Thanh Hóa" và "Hóng 36 Thanh Hóa" đã liên tục đăng tải các bài viết, cho rằng chủ xe đã ép đoàn từ thiện, nâng khống chi phí sửa xe để chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.

Khi chủ xe phản hồi là thông tin chưa chính xác, 2 người này còn phản hồi với giọng điệu lẽ thách thức, xúc phạm danh dự, uy tín của chủ xe.

Triệu tập tới cơ quan công an, 2 Admin trên thừa nhận đã đăng bài nhằm mục đích lợi dụng vụ việc đang thu hút chú ý của dư luận để tăng tương tác, tăng giá trị của trang Fanpage khi nhận viết bài quảng cáo.

Trước hành vi trên, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.