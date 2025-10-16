Tạm giữ Nguyễn Kim Nhật - chủ quán karaoke Gia Đình

Công an Hà Nội ngày 16/10 cho biết vừa triệt phá một quán karaoke không phép ở xã Bình Minh, tạm giữ 6 người, trong đó có chủ quán, để điều tra về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an Hà Nội phát hiện quán Karaoke Gia Đình tại thôn Minh Kha, xã Bình Minh, có dấu hiệu hoạt động ma túy.

Quán do Nguyễn Kim Nhật (SN 1987, trú xã Bình Minh) làm chủ, hoạt động tinh vi: không biển hiệu, cửa luôn đóng kín, chỉ nhận khách quen đặt phòng. Khi khách có nhu cầu, Nhật trực tiếp bán ma túy và bố trí sẵn dụng cụ "bay lắc" trong phòng.

Đối tượng Nguyễn Kim Nhật - Ảnh: CA Hà Nội

Vào 1 giờ ngày 15/10/2025, PC04 phối hợp Công an xã Bình Minh đột kích kiểm tra cơ sở này. Tại thời điểm kiểm tra, có 12 người có mặt, thu giữ 6,882 gam Ketamine, 6,476 gam Methamphetamine, cùng nhiều tang vật. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy 9 người dương tính với ma túy, bao gồm chủ quán Nguyễn Kim Nhật, 2 nhân viên và 6 khách.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ Nguyễn Kim Nhật và 5 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.