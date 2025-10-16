2 dấu hiệu chứng tỏ tài khoản Zalo đang bị theo dõi ở mức nghiêm trọng: Nhiều người thấy nhưng bỏ qua

Trong thời đại mạng xã hội trở thành công cụ giao tiếp và lưu trữ thông tin cá nhân, Zalo – ứng dụng nhắn tin phổ biến tại Việt Nam – ngày càng trở thành mục tiêu của nhiều kẻ xấu. Tuy nhiên, phần lớn người dùng thường chủ quan và bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu tài khoản Zalo của bạn xuất hiện hai dấu hiệu bất thường dưới đây, rất có thể nó đã bị theo dõi và chiếm quyền kiểm soát nghiêm trọng mà bạn không hề hay biết.

1. Tài khoản bị đăng xuất đột ngột, tin nhắn “tự đọc” dù bạn chưa mở

Một trong những dấu hiệu đầu tiên và dễ nhận biết nhất là tài khoản bị đăng xuất đột ngột mà không rõ lý do. Trong nhiều trường hợp, người dùng đang sử dụng bình thường nhưng đột nhiên bị hệ thống yêu cầu đăng nhập lại. Khi nhập lại mật khẩu, họ nhận được thông báo từ ứng dụng: “đăng nhập ở thiết bị khác”. Điều này đồng nghĩa có ai đó đang truy cập tài khoản Zalo của bạn trên một thiết bị lạ.

Với Zalo, một tài khoản chỉ được đăng nhập trên một thiết bị duy nhất tại một thời điểm. Do đó, nếu người dùng đăng nhập trên điện thoại hoặc máy tính khác, tài khoản trên thiết bị cũ sẽ bị tự động đăng xuất. Đây là biểu hiện rõ ràng cho thấy tài khoản đã bị truy cập từ nơi khác, đặc biệt nguy hiểm nếu bạn có trao đổi công việc, chia sẻ hình ảnh hay dữ liệu cá nhân trong Zalo.

2. Thông tin riêng tư bị rò rỉ, bạn bè nhận tin nhắn “lạ” từ chính bạn

Khi tài khoản bị theo dõi ở mức nghiêm trọng, kẻ xâm nhập thường không chỉ quan sát mà còn thao túng. Họ có thể gửi tin nhắn, đường link lừa đảo hoặc mạo danh bạn để vay tiền, xin mã OTP. Một số trường hợp còn bị sao chép toàn bộ nội dung trò chuyện, hình ảnh riêng tư rồi dùng để đe dọa hoặc tống tiền.

Bạn bè của bạn có thể phát hiện điều bất thường trước, chẳng hạn như họ nhận được tin nhắn lạ hoặc lời mời từ chính tài khoản của bạn. Khi đó, nguy cơ rất lớn là thiết bị của bạn đã bị cài phần mềm theo dõi hoặc Zalo đã bị đăng nhập trên một thiết bị khác mà bạn không biết. Lúc này, bạn cần xem đây là mức độ xâm nhập nghiêm trọng, không còn đơn thuần là lỗi kỹ thuật hay mất kết nối.

Cách xử lý khẩn cấp

Ngay khi phát hiện 2 dấu hiệu bất thường nói trên, người dùng nên hành động càng sớm càng tốt để tránh thiệt hại. Trước hết, bạn cần đổi ngay mật khẩu Zalo và cả mật khẩu email dùng để đăng ký tài khoản, nhằm ngăn kẻ xấu tiếp tục truy cập. Sau đó, vào phần Cài đặt → Tài khoản và bảo mật → Danh sách thiết bị đăng nhập để kiểm tra và đăng xuất khỏi tất cả thiết bị lạ đang sử dụng tài khoản.

Tiếp theo, người dùng nên gỡ ứng dụng Zalo khỏi điện thoại, quét toàn bộ thiết bị bằng phần mềm diệt virus hoặc công cụ phát hiện gián điệp để đảm bảo không còn mã độc ẩn trong hệ thống. Những bước này cần được thực hiện nhanh chóng và tuần tự, bởi chỉ một chút chậm trễ cũng có thể khiến dữ liệu cá nhân bị rò rỉ hoặc sử dụng vào mục đích xấu.

Trong môi trường số, mỗi tài khoản Zalo không chỉ là công cụ trò chuyện mà còn là “chìa khóa” mở ra hàng loạt thông tin cá nhân, tài chính, công việc. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu bị theo dõi và phản ứng kịp thời có thể giúp người dùng bảo vệ dữ liệu cá nhân trước khi quá muộn.