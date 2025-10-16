Nữ du khách tố người bán hàng rong ở Hồ Gươm có hành vi quấy rối, nhổ nước bọt gây bức xúc

Vừa được chia sẻ không lâu, đoạn clip ghi lại hành vi xấu xí của một người bàn hàng rong ở Hồ Gươm khiến dư luận bức xúc. Trong clip ghi lại, nam thanh niên bán hàng đã có những hành vi quấy rối, chửi, dọa đánh nữ du khách.

Theo đó sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 10/10. Thời điểm này hai nữ du khách đang ngồi nghỉ trên ghế gỗ đối diện Hàm Cá Mập thì có một thanh niên bán hàng rong tiến tới, ngồi cạnh và có hành vi đụng chạm không đúng mực.

Chia sẻ trên Vnexpress, nữ du khách cho hay: "Người này tự ý xoa tay và đội một chiếc bờm hình con vịt lên đầu bạn tôi. Thấy bạn tôi không phản ứng, tôi đã yêu cầu anh ta dừng lại vì cho rằng đây là hành vi quấy rối".

Khi bị đối phương phản ứng, thanh niên bán hàng rong đã có lời lẽ thô tục, dọa đánh và diễn biến này đã được nữ du khách ghi lại bằng điện thoại. Nhiều người xung quanh cũng đã chạy tới can ngăn để vụ việc không bị đẩy đi xa. Nữ du khách còn chia sẻ trên Vnexpress rằng người này còn nhổ nước bọt vào họ.





Đại diện Công an phường Hoàn Kiếm xác nhận đã nắm được thông tin sự việc qua mạng xã hội và đang tiến hành xác minh, truy tìm người bán hàng rong nói trên.