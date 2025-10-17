Camera vụ bé trai 8 tuổi bị người lớn tát ù tai trong khu vui chơi ở Hà Nội: Nguyên nhân sự việc

Bài đăng tìm người đàn ông xuất hiện trong đoạn clip đánh bé trai 8 tuổi khiến dư luận đặc biệt chú ý. Theo nội dung đoạn camera an ninh thì sự việc xảy ra vào khoảng 20h53' tối ngày 16/10, tại Khu vui chơi trẻ em Zin Zin (hẻm 268/21/55 Ngọc Thụy, phường Bồ Đề, TP.Hà Nội), ngay đối diện trụ sở Công an phường Ngọc Thụy cũ.

Trong clip, các bé đang chơi ném bóng thì một người đàn ông ngồi ở hàng ghề chờ, bất ngờ đứng dậy vung tay tát rất mạnh vào một bé trai. Chia sẻ trên Dân Việt, chị Lã Thị Thái H. (SN 1986, trú tại phường Bồ Đề) cho biết thời điểm trên các bé đang chơi đuổi bắt và ném bóng nhựa, con trai chị (8 tuổi) vô tình ném trúng một bé khác. Bố của bé kia đã tiến tới, tát mạnh vào mặt con trai chị, khiến cháu bé bị sưng má và ù tai.





Chị H. đã đăng tải toàn bộ sự việc lên mạng xã hội với mong muốn tìm phụ huynh kia để giải quyết mọi chuyện trên tinh thần tôn trọng, thiện chí và vì các bé.

"Tôi tin rằng bất kỳ ai trong vai trò làm cha mẹ cũng đều mong muốn trẻ được dạy dỗ bằng yêu thương và cách ứng xử đúng mực. Vì vậy, rất mong người phụ huynh trong đoạn clip hoặc những ai có thông tin liên quan có thể liên hệ riêng với tôi qua tin nhắn để cùng trao đổi", chị H. đăng tải trên trang cá nhân.

Gia đình chị H. cũng đã đưa con trai đi khám. Bác sĩ kết luận cháu bị sưng má, còn việc tai có tổn thương hay không, gia đình sẽ đưa bé đi kiểm tra thêm vào chiều 17/10. Đến nay người đàn ông đánh cháu vẫn chưa liên hệ xin lỗi hay làm việc với gia đình.

Trưa 17/10, chị H. đã đến Công an phường Bồ Đề trình báo sự việc, cung cấp clip và các thông tin liên quan. Thông tin trên VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Bồ Đề xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của chị H. và đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.