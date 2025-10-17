Thấy "vị khách" lạ nặng 30kg đuổi bắt gia cầm trong vườn, không ngờ là "báu vật" quý hiếm

Ngày 17/10, theo thông tin từ Công an xã Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa phối hợp Hạt Kiểm lâm Trường Sơn tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) do người dân bàn giao.

Khỉ mặt đỏ quý hiếm chạy lạc vào nhà dân ở Quảng Trị

Trước đó, chiều 16/10, ông Lê Công Thành (trú bản Khe Ngang, xã Trường Sơn) phát hiện con khỉ này vào vườn đuổi bắt đàn gia cầm nên đã bắt giữ và báo cho chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng xác định đây là cá thể khỉ mặt đỏ, loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB, trọng lượng khoảng 30kg.

Sau khi lập hồ sơ, Công an xã Trường Sơn và Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với UBND xã, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Quảng Ninh tiến hành cứu hộ và thả cá thể khỉ về môi trường tự nhiên theo quy định.

Lực lượng chức năng tiến hành cứu hộ và thả cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm về tự nhiên. Ảnh: Công an xã Trường Sơn

Theo tìm hiểu được biết, khỉ mặt đỏ, tên khoa học Macaca arctoides có lông màu sẫm pha đỏ, nâu hoặc đen ở phần trên cơ thể, mặt đỏ và đuôi gần như không có. Con non có màu lông vàng nhạt đến trắng. Đây là loài được liệt kê tại mục 62, Bộ Khỉ hầu (Primates), thuộc Nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo Phụ lục I kèm theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22.9.2021 của Chính phủ.