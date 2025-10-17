Khởi tố nữ nhân viên ngân hàng Đỗ Hà Thương

Ngày 17/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với Đỗ Hà Thương, 30 tuổi, trú phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, Thương được tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra, khi còn làm việc tại một ngân hàng thương mại, Thương đã vay tiền của một đồng nghiệp để làm dịch vụ đáo hạn cho khách. Thời gian đầu, cô luôn trả gốc và lãi đúng hẹn để tạo dựng uy tín.

Đối tượng Đỗ Hà Thương - Ảnh: CA Đà Nẵng

Tuy nhiên, từ tháng 11/2024, Thương bắt đầu dùng số tiền vay được vào việc trả nợ cá nhân thay vì đúng mục đích. Đỉnh điểm là ngày 11/11/2024, sau khi vay của người đồng nghiệp này 1 tỷ đồng, cô đã tuyên bố mất khả năng chi trả.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định trong năm 2024, với thủ đoạn tương tự, Thương đã lừa đảo nhiều nạn nhân khác cũng tại quận Liên Chiểu, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,9 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.