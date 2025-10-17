Người đàn ông mua nguyên cây vé số để đi tặng, không ngờ trúng độc đắc: Tổng giải thưởng gây choáng

Anh Phú Dũng, đại diện đại lý vé số Ba Xuyên 2 ở Tây Ninh xác nhận vừa bán 140 tờ vé số trúng 34,3 tỉ đồng (chưa trừ thuế) cùng hàng loạt tờ trúng giải khuyến khích, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 15/10. Cụ thể, những tờ vé số thuộc đài Đồng Nai, có dãy số trúng độc đắc là 011089.

Theo chia sẻ của anh Dũng trên Thanh Niên thì anh đã bán 140 tờ vé số cho một vị khách nam. Vị khách này cho hay trong nhà có việc nên mua vé số về để tặng. Vào những dịp đặc biệt, người dân địa phương cũng hay mua vế số về tặng khách đến chơi nhà như vậy.

Hình ảnh nguyên cây vé số trúng thưởng, cùng giá trị giải thưởng khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Hình ảnh khiến dư luận thích thú, tò mò.

Một câu chuyện trúng số khác gần đây cũng khiến dư luận thích thú, quan tâm. Đó là trường hợp trúng dãy số "quái" của một bà chủ quán cafe ở miền Tây. Câu chuyện này được anh Văn Đình Trung Hiếu, chủ đại lý vé số Đức Thịnh ở Cần Thơ chia sẻ.

Anh Hiếu cho hay anh đã đổi thưởng 6 tờ vé số trúng độc đắc lẫn an ủi đài Long An cho khách, theo kết quả xổ số miền Nam ngày 11/10. Tờ trúng độc đắc có dãy số 110001, theo anh Hiếu, với người mua vé số, đây là một dãy số "quái", không nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, dãy số này bất ngờ mang tới may mắn cho bà chủ quán cà phê ở miền Tây.

Vị khách này ngoài 50 tuổi, đến đại lý của anh Hiếu đổi thưởng trong đêm. Khách chỉ nhận 300 triệu tiền mặt, còn lại chuyển khoản. Anh Hiếu thông tin thêm người này tiết lộ từng trúng độc đắc một lần, đây là lần thứ hai.