VKSND thay đổi kháng nghị, đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho người nuôi gà lôi trắng

Vào khoảng 8 giờ 15 phút, bị cáo Thái Khắc Thành (45 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) cùng vợ bước vào phòng xét xử. Đến toà, bị cáo Thành mặc áo đỏ, tuy nhiên sau đó được thay chiếc áo khác màu trắng. Trong vụ án này, có 5 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Thái Khắc Thành.

Một diễn biến đáng chú ý, VKSND tỉnh Hưng Yên đã thay đổi nội dung kháng nghị trước đó. Theo đó, VKSND tỉnh Hưng Yên đề nghị HĐXX sửa án sơ thẩm, miễn trách nhiệm hình sự với bị cáo Thái Khắc Thành.

Người làm chứng có mặt tại phiên tòa là chị Nguyễn Thị Oanh (vợ bị cáo Thành) và anh Hoàng Văn Truyền (SN 1991, Nghệ An).

Nêu quan điểm về về việc vắng mặt một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng, vị đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên cho biết xét thấy việc này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử, đề nghị HĐXX xét xử vắng mặt những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng.

Phía luật sư bào chữa cho bị cáo Thành cũng đồng ý quan điểm này, đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa phúc thẩm.

Tòa được mở do có kháng cáo của bị cáo Thái Khắc Thành và kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm của Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2022, ông Thái Khắc Thành tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội và biết gà lôi trắng là loài động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo tồn, bị cấm nuôi nhốt, mua bán và có giá trị cao trên thị trường. Sau đó, ông Thành nảy sinh ý định nhân giống loài này để bán kiếm tiền chi tiêu. Đến năm 2024, ông Thành mua một cá thể gà lôi trống từ một người lạ ở Cần Thơ thông qua mạng xã hội với giá 4,5 triệu đồng.

Thông qua mạng xã hội, ông Thành liên hệ và trao đổi với một người lạ ở huyện Diễn Châu (cũ), tỉnh Nghệ An, để đổi con chim chích chòe lửa đang nuôi lấy hai con gà lôi mái. Thành đưa số gà này về nuôi chung với con gà lôi trống đã mua trước đó. Trong quá trình nuôi, bị cáo không thực hiện đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Sau một thời gian nuôi, hai con gà lôi mái đẻ được 13 trứng, trong đó 10 trứng nở thành gà con, 3 trứng còn lại bị hỏng. Đến tháng 3-2025, do có nhu cầu bán gà con lấy tiền, Thái Khắc Thành sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải hình ảnh đàn gà lôi. Sau đó, một tài khoản lạ nhắn tin hỏi mua 10 con gà lôi con. Hai bên thỏa thuận giá bán là 500.000 đồng/con, tổng số tiền giao dịch là 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, vào khoảng 7 giờ ngày 2-4, chiếc ô tô chở theo 10 con gà con khi di chuyển đến khu vực đường ĐH07, thuộc thôn Quý Sơn, xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ) đã bị lực lượng Công an tỉnh Thái Bình kiểm tra và thu giữ toàn bộ số gà nói trên.

Tiếp tục khám xét nơi ở của ông Thành, cơ quan công an thu giữ thêm 3 cá thể gà lôi trắng.

Chiều 8-8, TAND khu vực 5 - Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Thái Khắc Thành 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Sau khi kết thúc phiên tòa, vợ con ông Thành ôm nhau khóc nức nở. Vụ án nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận với nhiều luồng ý kiến.

Đến 13-8, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị hủy án để điều tra lại. Cùng ngày, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bị cáo Thành được tại ngoại.