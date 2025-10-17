2 đối tượng bị bắt gồm: Lê Hồng Long (SN 1999), trú xã Hà Nha, TP.Đà Nẵng và Nguyễn Đức Hưng (SN 1994), trú phường Chương Mỹ, TP.Hà Nội.

Cả 2 đối tượng này đều bị truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Riêng Nguyễn Đức Hưng còn phạm thêm tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

2 đối tượng sau khi bị bắt giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo tài liệu điều tra, tháng 6/2020, Nguyễn Đức Hưng thuê xe máy của anh V. trong một ngày với số tiền 150 nghìn đồng. Đến hạn trả xe, anh V. không thấy Hưng trả xe nên đã truy tìm.

Phát hiện chiếc xe của mình hiện được một thanh niên trú tại tỉnh Long An đang sử dụng nên anh V. đã trình báo công an.

Trước đó, cũng với hành vi tương tự, đối tượng Lê Hồng Long mượn một chiếc xe máy SH của anh L. để sử dụng. Tuy nhiên, do thiếu tiền tiêu xài nên Long đem chiếc xe này đi cầm cố lấy 60 triệu đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện Long và Hưng đang lẩn trốn tại TP.HCM và TP Hà Nội.

Ngay lập tức, lãnh đạo đơn vị đã thành lập 2 tổ công tác đặc biệt – một tổ vào Nam, một tổ ra Bắc – lên kế hoạch khẩn trương truy bắt đối tượng.

Ngày 15/10, tổ công tác thứ nhất bắt giữ Lê Hồng Long khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường Tân Sơn, TP.HCM.

Chỉ một ngày sau, 16/10, tổ công tác thứ hai cũng đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Đức Hưng tại phường Hà Đông, TP.Hà Nội.

Cả 2 đối tượng hiện đã được di lý về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.