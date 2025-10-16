Thế Anh bị bắt

Liên quan đến vụ việc người đàn ông hùng hổ đánh tài xế xe tải từ ca-bin xuống đường sau va chạm giao thông, theo thông tin trên báo Lao động, ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh (SN 1984, ngụ tỉnh Đồng Tháp) - đối tượng hùng hổ đánh người sau va chạm giao thông, gây xôn xao dư luận.

Đối tượng Nguyễn Thế Anh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản

Theo nguồn tin, Nguyễn Thế Anh bị khởi tố để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý những người có liên quan.

Trước đó, theo thông tin trên báo Người lao động, tối 5/10, anh Huỳnh Tấn Nhân lái xe bán tải mang BKS: 86C - 183.31 chở Nguyễn Thế Anh cùng 2 người khác lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn đường thuộc Tổ dân phố Hợp Thành (phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) thì xảy ra va chạm với xe tải mang BKS: 47H-078.51 do anh Nguyễn Hoàng Liên S. (SN 1990, ngụ phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển.

Cho rằng xe tải chạy tạt đầu xe mình nên anh Nhân xuống xe, lấy tay đập vào thùng xe tải để yêu cầu tài xế dừng lại. Ngay sau đó, tất cả những người trên xe bán tải đều xuống xe. 3 người đi qua bên hông ghế phụ kéo tài xế xe tải xuống nhưng không được. Riêng Thế Anh đi qua bên ghế tài xế mở cửa chửi và giật điện thoại của anh S. ném mạnh xuống mặt đường, gây hư hỏng.

Tiếp đó, Thế Anh tát, đấm liên tiếp 3 cái vào đầu và người anh S. Sau khi tài xế xe tải xuống xe, Thế Anh tiếp tục đấm 2 cái vào mặt.

Vụ việc gây ách tắc, cản trở lưu thông trong thời gian khoảng 15 phút, ảnh hưởng đến nhiều người xung quanh. Nhiều người dân chứng kiến vụ việc đã quay video đăng tải lên mạng xã hội, ảnh hưởng xấu trong dư luận.