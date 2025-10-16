TP HCM: Cụ bà tàn tật bị xe bán tải tông tử vong

Ngày 16-10, Công an phường Long Trường (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cụ bà tử vong.

Hiện trường tai nạn

Khoảng 9 giờ cùng ngày, ô tô bán tải biển số TP HCM chạy trên đường Nguyễn Duy Trinh. Khi đến đường 963, phường Long Trường, ô tô rẽ vào đường này và tông trúng bà cụ bị tàn tật (chưa rõ danh tính) đang di chuyển trên đường.

Vụ việc khiến bà cụ tử vong tại chỗ. Người dân phát hiện vội báo lực lượng chức năng.

Công an phường Long Trường phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong tỏa, điều tra nguyên nhân.