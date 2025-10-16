Lão nông ở Cà Mau nuôi loài ‘kho báu dưới nước’ size khủng, 4 tháng lãi gần 2 tỷ: Lập luôn kỷ lục

Chỉ với 5 ao tôm (loài được ví là kho báu dưới nước của Việt Nam) cho sản lượng 28 tấn sau 120 ngày nuôi, đạt kích cỡ hiếm có 15 con/kg, ông Bùi Chí Thượng, ngụ ấp Tân Hòa, xã Lương Thế Trân (Cà Mau), đã khiến nhiều người trong nghề nể phục. Vụ tôm này mang lại cho ông hơn 1,7 tỷ đồng lợi nhuận ròng, được Tập đoàn HaiD Việt Nam xác nhận là kỷ lục nuôi tôm size lớn tại địa phương.

Từ khốn khó vươn lên với nghề “ăn ngủ cùng tôm”

Sinh ra trong gia đình thuần nông, nghèo ở vùng sâu vùng xa tuổi thơ của ông Thượng gắn liền với những ruộng lúa, vuông tôm. Năm 1984, khi mới ngoài đôi mươi, ông đã bắt đầu “bén duyên” với con tôm từ rất sớm.

Tháng 4/1994 tôm chết đồng loạt để tiếp tục mưu anh đã phải đi làm đủ mọi nghề kiếm tiền lo cho gia đình, nuôi em đi học.

“Ngày ấy nghèo lắm, nuôi tôm là tôm tự nhiên, có khi chết hàng loạt, bà con khốn đốn. Tôi nhớ rõ từng năm con tôm chết trắng đồng để mà rút kinh nghiệm cho đến tận bây giờ”, ông kể.

Trong thời gian này dù lo toan kinh tế nhưng trong lòng ông vẫn chưa muốn từ bỏ nuôi tôm. Đến năm 2000, sau nhiều năm làm thuê đủ nghề bán xăng dầu, điện lực… ông quyết tâm trở về quê nhà để gắn bó hẳn với nghề tôm. Ban đầu, ông nuôi theo mô hình tôm truyền thống, rồi chuyển dần sang nuôi công nghiệp. Dẫu trải qua không ít lần thất bại, thậm chí nợ nần chồng chất, nhưng ông chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

“Người khác làm được thì mình cũng làm được. Tôi đi học hỏi khắp nơi, từ những mô hình thành công lẫn thất bại. Cái quan trọng là phải học để tránh sai, chứ không phải học để bắt chước”, ông Thượng nói.

Ông Thượng đứng giữ cùng khay “tôm khủng” (ảnh: NVCC).

Chinh phục “tôm khủng” bằng ý chí

Bước ngoặt lớn đến với ông Thượng khi ông mạnh dạn đầu tư gần 7 tỷ đồng vào hệ thống ao nuôi siêu thâm canh khép kín. Toàn bộ diện tích được cải tạo theo hướng thân thiện môi trường, hạn chế tối đa kháng sinh và hóa chất. Ông gọi đó là “nuôi tôm sạch”, với nguyên tắc “nước phải sạch, người phải kỹ, làm phải có tâm”.

Trong quá trình nuôi, ông thường xuyên theo dõi tôm 3–4 lần mỗi ngày, điều chỉnh thức ăn, kiểm tra môi trường nước, sử dụng các thiết bị quan trắc tự động để giám sát chỉ số. Nhờ vậy, đàn tôm phát triển khỏe mạnh, đồng đều, đạt kích cỡ vượt trội.

“Tôi luôn nói với bà con rằng nghề này thành hay bại là do con người. Muốn thành công phải có ý chí, có kiến thức và làm việc nghiêm túc. Con tôm không nói được, mình phải ‘nghe’ nó bằng kinh nghiệm”, ông chia sẻ.

Để nuôi được tôm “khủng”, ông phải giảm mật độ thả nuôi so với thông thường. “Nhiều người nghĩ thả dày mới lời, nhưng tôi học được rằng mật độ thấp, tôm khỏe, ít bệnh, năng suất lại cao hơn. Nuôi thưa mà thắng lớn”, ông cười hiền.

Ông Thượng tại ao nuôi “tôm khủng” (ảnh: NVCC).

Không ngừng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm làm giàu

Từ thành công của mình, ông Thượng trở thành địa chỉ tin cậy cho nhiều nông dân trong và ngoài tỉnh tìm đến học hỏi. “Một ngày có khi tôi tiếp hơn 50 lượt khách đến xem mô hình. Nông dân mà, cái gì làm được thì chia sẻ hết, giấu nghề cũng chẳng ích gì”, ông nói.

Ông cũng thường xuyên được các trường đại học, viện nghiên cứu mời chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên ngành thủy sản. Dù chỉ học qua thực tế, nhưng cách ông phân tích và quản lý mô hình khiến nhiều kỹ sư trẻ nể phục.

“Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành tôm, kể cả các công ty giống, thức ăn và thuốc thủy sản, đều tìm đến hợp tác, mời tôi làm cố vấn chia sẻ kỹ thuật. Nhưng tôi không làm kinh doanh, chỉ muốn giúp bà con cùng nhau đi lên”, ông nói thêm.

Tháng 9 vừa qua, ông Bùi Chí Thượng được Tập đoàn HaiD Việt Nam xác nhận kỷ lục “Người nuôi tôm đạt kích cỡ lớn nhất tại Cà Mau”. Ông khiêm tốn: “Tôi vui vì được công nhận, nhưng cái chính là làm sao để bà con tin rằng nghề tôm vẫn có thể giàu nếu mình biết làm đúng cách”.

Dự kiến tháng 10 này, ông sẽ được mời phát biểu tại hội nghị quy mô hơn 400 người, chia sẻ mô hình “nuôi tôm sạch, bền vững” – hướng đi mà ông tin rằng sẽ là tương lai của nghề tôm Việt Nam.

“Tôi nuôi tôm không chỉ để kiếm tiền, mà để chứng minh người nông dân Việt Nam hoàn toàn có thể làm chủ khoa học, vươn lên làm giàu chính đáng. Muốn thế, phải kiên trì, phải giữ chữ tín và đừng bao giờ ngại thay đổi” , ông nói, ánh mắt rạng rỡ.