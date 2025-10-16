Thi thể trôi dạt vào bờ biển, trong túi quần có 100.000 đồng

Thi thể được phát hiện trôi dạt vào bờ biển xã Sen Ngư

Ông Trần Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị - xác nhận thông tin trên và cho biết thi thể được phát hiện vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, trong tình trạng đang phân hủy nhẹ.

Nạn nhân là nam giới, khoảng 30-40 tuổi, cao khoảng 1,65-1,7m; mặc áo màu trắng hoặc vàng nhạt, quần lửng kaki màu xám, không mang theo giấy tờ tùy thân.

"Trong túi quần nạn nhân, lực lượng chức năng tìm thấy tờ tiền có mệnh giá 100.000 đồng, chưa xác định được danh tính và nguyên nhân tử vong" - ông Thọ nói.

Hiện chính quyền xã Sen Ngư đã phối hợp với Công an tỉnh, Công an xã và Đồn Biên phòng Ngư Thủy bảo vệ hiện trường, khám nghiệm và xử lý vụ việc theo quy định.