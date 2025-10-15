Thi thể nam thanh niên mặc áo có chữ TeamViewer nổi trên sông ở Huế

Sáng 15-10, UBND phường Phú Xuân (TP Huế) cho biết đang làm các thủ tục mai táng thi thể một nam thanh niên được phát hiện nổi trên sông do chưa xác định được nhân thân.

Đội thiện nguyện Đội 0 đồng SOS Huế đã tiến hành hỗ trợ để đưa thi thể nạn nhân này đi an táng tại nghĩa trang.

Các tình nguyện viên Đội 0 đồng SOS Huế tiến hành khâm liệm thi thể nam thanh niên.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 50 phút ngày 14-10, một người dân ở phường Phú Xuân khi đi qua cầu Bãi Dâu, đoạn giao giữa sông Đông Ba và sông Hương, đã phát hiện một thi thể nổi trên sông nên trình báo công an. Lực lượng Công an phường Phú Xuân phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành vớt, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kết quả ban đầu xác định, nạn nhân là nam giới, khoảng 25-30 tuổi, cao tầm 1,7 m, mặc quần đùi thun đen có sọc trắng, áo thun có chữ "TeamViewer", không có dấu hiệu chấn thương. Thi thể đang trong giai đoạn trương phìn, phân huỷ, khó nhận dạng.

Cơ quan chức năng nhận định nạn nhân tử vong do ngạt nước, thời gian tử vong khoảng hơn 3 ngày. Công an phường Phú Xuân hoàn tất hồ sơ ban đầu và bàn giao thi thể cho UBND phường Phú Xuân mai táng theo quy định.