Thi thể đeo ba lô chứa tảng đá nặng 20 kg nổi lên ở hồ thủy điện

Ngày 12-10, ông Nguyễn Công Bình, Chủ tịch UBND xã Thạnh Mỹ (TP Đà Nẵng), xác nhận thông tin người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực lòng hồ thủy điện Sông Sung 5 (thôn Pà Dấu 2, xã Thạnh Mỹ).

Trên lưng tử thi có đeo ba lô chứa tảng đá nặng khoảng 20 kg

Trước đó, ngày 10-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cũng đã ra thông báo tìm tung tích nạn nhân trên.

Theo thông báo, Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý giải quyết tin báo về tội phạm của Công an xã Thạnh Mỹ, với nội dung: vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 7-10, một ngư dân trong lúc đánh cá tại mặt đập Sông Bung 5 thì phát hiện một tử thi nam giới.

Tử thi khoảng 35 tuổi, cao khoảng 1,6 m, nặng khoảng 60 kg đang bị phân huỷ, nằm ngửa nổi trên mặt nước cách bờ sông khoảng 10 – 15 m. Trên người tử thi mặc quần đùi màu xanh đen, áo đỏ, tay trái đeo đồng hồ dây da màu đen. Đáng chú ý, trên lưng của tử thi có đeo 1 balo màu đen, bên trong có một tảng đá nặng khoảng 20 kg.

Sau khi tiếp nhận sự việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng và Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao tử thi cho chính quyền xã Thạnh Mỹ thực hiện thủ tục mai táng theo quy định.

Để phục vụ công tác xác minh, giải quyết tin báo về tội phạm theo quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị Công an các xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng thông báo đến quần chúng nhân dân trên địa bàn biết.

Trường hợp có tổ chức, cá nhân nào chứng kiến, biết thông tin hoặc có hình ảnh, video liên quan đến vụ việc trên đề nghị đến Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, tại địa chỉ 492 Lê Văn Hiến, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng và gặp ông Nguyễn Thành Chương - Điều tra viên thụ lý, số điện thoại: 0905.828.477 để trình báo, phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Theo ông Phan Công Bình, đến ngày 12-10 vẫn chưa tìm được thân nhân người bị nạn. Trước đó, Công an xã Nam Giang đã mời người nhà của ông A Rất Như (SN 1971; trú thôn A Dinh, xã Nam Giang) bị mất tích trước đó đến để nhận dạng. Tuy nhiên, người nhà khẳng định tử thi trên không phải ông Như.