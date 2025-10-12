Xe ô tô Mercedes bốc cháy trên đường Hà Nội

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 11/10, chiếc ô tô mang nhãn hiệu Mercedes S450 đang lưu thông trên tuyến phố Nguyễn Hoàng (đoạn gần Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội) bất ngờ bốc cháy.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, ban đầu họ ngửi thấy mùi khét. Khi ra ngoài kiểm tra, họ phát hiện phần đầu chiếc ô tô Mercedes S450 (chưa rõ biển kiểm soát) đang bốc cháy dữ dội.

Cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa cứu ô tô Mercedes. (Ảnh: PLO)

"Chúng tôi dùng bình cứu hỏa để dập lửa nhưng bất thành. Đến khi Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) có mặt tại hiện trường và sử dụng những thiết bị chuyên dụng thì ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn", một nhân chứng kể lại.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 cử cán bộ tới hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp với cảnh sát PCCC&CNCH dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, chiếc Mercedes bị cháy phần đầu xe, hư hỏng nặng. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem sự việc khiến giao thông qua lại khu vực bị ùn ứ. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.