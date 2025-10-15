Thông tin mới vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy xuống sông tự tử

Sáng 15-10, thông tin từ một lãnh đạo phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người bố và 2 con nhỏ nghi nhảy cầu Bến Thủy tự tử.

Xe máy và cặp sách của 2 cháu nhỏ được phát hiện ở trên cầu Bến Thủy. Ảnh: T. Vinh

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 13-10, người dân phát hiện 1 người đàn ông đi xe máy lên cầu Bến Thủy (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh), dừng xe ôm 2 con nhỏ rồi mất tích. Tại hiện trường, phát hiện một xe máy và hai chiếc cặp học sinh trên cầu. Nghi có người nhảy xuống sông Lam tự tử, người dân trình báo công an.

Danh tính các nạn nhân nghi nhảy cầu tự tử được xác định là anh V.V.D. (SN 1993, trú xã Kim Liên, Nghệ An) và 2 con gái V.H.B. (SN 2020), V.G.T. (SN 2021). Hai cháu bé là con của anh V.V.D. và chị B.T.Y. (SN 1999).

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An) đã cử nhiều phương tiện tổ chức tìm kiếm.

Ngoài lực lượng, phương tiện của công an còn có sự tham gia của nhiều ca nô và nhân lực các đội, nhóm cứu hộ thiện nguyện. Các ca nô liên tục quần thảo khu vực trên, dưới cầu Bến Thủy nhưng không có kết quả. Hiện tại, do nước sông Lam dâng cao, chảy xiết khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Các đội cứu hộ đã mở rộng phạm vi tìm kiếm phía hạ nguồn sông Lam.

Người thân đau xót ngồi bên bờ sông chờ tin tức ba bố con. Ảnh: NDCC

Được biết, anh D. và chị Y. quen biết, kết hôn và sinh được hai người con. Trước khi nghi cùng hai con nhỏ nhảy cầu Bến Thủy tự tử, anh D. và vợ thường xuyên mâu thuẫn.