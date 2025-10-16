1 phụ nữ đứt lìa chân sau va chạm với xe phân khối lớn: Danh tính 2 tài xế

Mới đây dư luận xôn xao, kinh hãi trước thông tin, hình ảnh về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa xe mô tô phân khối lớn và xe máy nhãn hiệu Honda Wave Alpha khiến 1 phụ nữ đứt lìa chân. Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 15/10 tại đường Phan Tây Nhạc (phường Xuân Phương, Hà Nội). Trên mạng xã hội, mọi người chia sẻ nhiều hình ảnh về hiện trường vụ việc.

Hiện, dư luận rất quan tâm đến danh tính những người liên quan, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn cũng như sức khỏe của các nạn nhân.

Theo nguồn tin trên báo VietNamNet, danh tính người điều khiển mô tô phân khối lớn là anh L.H. (SN 1995, trú xã Phù Đổng, Hà Nội). Người điều khiển xe máy Honda Wave Alpha là anh T.X.A. (SN 2001, trú tại xã Văn Môn, Bắc Ninh), chở theo chị Đ.T.P. (SN 2006, trú tại xã Phù Khê, Bắc Ninh).

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 15/10, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) nhận được tin báo về vụ tai nạn nói trên. Thời điểm xảy ra sự việc, anh H. điều khiển mô tô mang biển số 29A1-001.XX, đi trên đường Phan Tây Nhạc (hướng từ tỉnh lộ 70 đi Lê Quang Đạo).

Khi đến khu vực cột đèn chiếu sáng số XP7/T2/28, xe của anh H. va chạm với xe máy mang biển số 99D1-370.XX do anh A. điều khiển, đang chở theo chị P.

Cú va chạm mạnh đã khiến chị P. bị đứt rời bàn chân trái. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Vụ tai nạn cũng khiến 2 phương tiện liên quan hư hỏng nặng.

Chiếc xe phân khối lớn hư hỏng nặng.

Nạn nhân ngồi phía sau trên xe Wave bị đứt lìa bàn chân trái.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 6 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải quyết và kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy với 2 tài xế. Kết quả, 2 tài xế không vi phạm nồng độ cồn hay chất ma túy.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nói trên.