Hình ảnh chỉ 1 trận mưa lớn, Nha Trang chìm trong biển nước

Cơn mưa lớn từ 1 giờ sáng ngày 16-10 và đỉnh điểm từ 6 giờ 30 đến hơn 7 giờ 30 đã khiến cả Nha Trang ngập trong nước.

Mưa lớn ngay giờ người dân đi làm gây ra rất nhiều khó khăn. Nhiều phương tiện chìm trong nước, chết máy.

Mưa lớn khiến nhiều đoạn đường ở Nha Trang ngập nặng

Khu vực đường Ngô Đến, phường Bắc Nha Trang sáng 16-10

Khu vực đường Trần Phú đoạn qua Vĩnh Nguyên (cũ) nay thuộc phường Nha Trang

Mưa lớn khiến toàn bộ khu vực đường Trần Phú đoạn qua phường Vĩnh Nguyên cũ bị ngập, giao thông tê liệt

Tại khu vực phường Bắc Nha Trang, đường Phạm Văn Đồng xuất hiện nhiều điểm ngập. Tại khu vực nút giao đường Cao Văn Bé - Phạm Văn Đồng, mưa lớn đã gây ngập sâu, nhiều xe cộ phải lên vỉa hè để di chuyển.

Tại đường 2 tháng 4, nhất là khu dân cư Vĩnh Hải (cũ) mưa lớn khiến các tuyến đường ở đây ngập nặng có nơi gần 1m.

Đường Nguyễn Khuyến ở phường Bắc Nha Trang

Khu vực làng trẻ em SOS đường 2 tháng 4

Clip đường biển ở Nha Trang ngập trong nước:

Khu vực đường ven biển Nha Trang cũng ngập cục bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 giờ qua (từ 4 - 7h ngày 16-10), khu vực tỉnh Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to.

Cảnh báo mưa trong thời gian 3 - 6 giờ tới, khu vực tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi trên 60mm.

Trong 6 giờ tiếp theo, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều khu vực, đặc biệt tại các xã, phường: Nam Ninh Hòa; Anh Dũng, Bắc Khánh Vĩnh, Bắc Ninh Hòa, Cam Hiệp, Cam Lâm, Diên Điền, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Thọ, Hòa Trí, phường Bắc Nha Trang, phường Đông Ninh Hòa, phường Nam Nha Trang...