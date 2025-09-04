Ô tô 7 chỗ bị tông bẹp dúm khi chờ đèn đỏ, 3 người thương vong

Ngày 4/9, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an xã Bắc Lý (Ninh Bình) xác nhận, vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại đường nối 2 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Hà Nội - Hải Phòng khiến 3 người thương vong.

Khoảng 21h ngày 3/9, ô tô 7 chỗ do người đàn ông cầm lái, đi theo hướng cầu Thái Hà ra Phủ Lý (Hà Nam cũ). Khi dừng chờ đèn đỏ ở xã Bắc Lý, ô tô con bị xe tải phía sau lao tới, tông vào đuôi xe.

Chiếc xe bẹp dúm sau cú tông liên hoàn.

Cú tông mạnh khiến xe con bị đẩy về phía trước, đâm vào đuôi xe tải khác đỗ cùng chiều. Vụ tai nạn liên hoàn khiến ô tô con bị kẹp giữa 2 xe, thân xe bị vò nát , biến dạng hoàn toàn.

Ngay sau vụ tai nạn, Công an xã Bắc Lý có mặt tại hiện trường, phối hợp lực lượng CSGT, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bảo vệ hiện trường, phá cửa xe đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

Cảnh sát phá cửa đưa các nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

Công an tỉnh Ninh Bình điều động một xe chuyên dụng, cùng 8 cán bộ chiến và huy động 1 xe cẩu, 2 máy xúc để nâng và kéo ô tô con bị mắc kẹt ra ngoài.

Sau khoảng hơn 30 phút, lực lượng cứu hộ đưa được 3 nạn nhân ra khỏi chiếc xe bẹp dúm. Hai người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tài xế ô tô con tử vong từ trước đó. Nạn nhân được xác định là anh Đ.T.Đ., quê Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.