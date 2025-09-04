BNI Việt Nam và thế hệ doanh nhân tiếp nối: Chung tay đưa doanh nghiệp vươn tầm

BNI Việt Nam và hành trình 16 năm kiến tạo cộng đồng doanh nhân vững mạnh

Nhân dịp kỷ niệm 16 năm thành lập tại Việt Nam và 41 năm BNI toàn cầu, cộng đồng doanh nhân BNI khẳng định vị thế là một trong những mạng lưới kết nối kinh doanh lớn và thành công. Hiện BNI toàn cầu quy tụ hơn 330.000 doanh nhân tại 76 quốc gia; riêng Việt Nam có gần 9.000 thành viên thuộc 220 Chapter ở 23 tỉnh, thành, cùng nhau hiện thực hóa triết lý "Givers Gain – Cho là nhận", tạo hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh mỗi năm và đóng góp tích cực cho sự phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc – Giám đốc Quốc gia BNI Việt Nam phát biểu tại sự kiện Hội ngộ Đỉnh cao 2025, đánh dấu chặng đường 16 năm BNI tại Việt Nam.

Theo bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc - Giám đốc Quốc gia BNI Việt Nam chia sẻ - những con số đầy cảm hứng chính là minh chứng cho một hành trình đáng tự hào. Hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh được kết nối, hàng chục nghìn tỷ đồng doanh thu tạo ra, hàng ngàn doanh nghiệp SME được tiếp sức vượt khó, và hàng trăm nghìn gia đình được lan tỏa giá trị. "Doanh nghiệp Việt cần một cộng đồng để thuộc về, nơi có sự chia sẻ, giao lưu, kết nối và cùng nhau phát triển. Tại BNI, các doanh nhân không chỉ mở rộng mạng lưới mà còn đồng hành đưa sản phẩm Việt ra thế giới, đồng thời mang tinh hoa quốc tế về Việt Nam, kiến tạo sự phát triển bền vững".

Lãnh đạo BNI Việt Nam cùng các Giám đốc và Đại sứ Chapter trên toàn quốc chụp hình lưu niệm tại sự kiện "Hội ngộ Đỉnh cao BNI Việt Nam 2025" với chủ đề Beyond – Vươn Xa.

Để đạt được mục tiêu đó, sứ mệnh BNI Việt Nam hướng đến giúp các thành viên gia tăng cơ hội kinh doanh thông qua chương trình trao đổi cơ hội kinh doanh (referral) một cách có cấu trúc, tích cực và chuyên nghiệp. Qua đó, các thành viên phát triển những mối quan hệ lâu dài và có ý nghĩa, với những ngành nghề kinh doanh chất lượng.

Với mạng lưới kết nối rộng khắp, BNI thực sự là chiếc cầu nối vững chắc, liên kết cộng đồng doanh nhân khắp mọi miền, thúc đẩy giao thương, lan tỏa giá trị "cho là nhận" và góp phần hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam giàu mạnh, thịnh vượng từ chính nội lực.

Các thành viên BNI cùng khoe sắc áo đỏ rực rỡ, hòa nhịp sôi động trong giải chạy lan tỏa tinh thần kết nối – sẻ chia – bứt phá.

Người tiếp nối hành trình kết nối

Bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc – Hiện tại đang giữ chức vụ Giám đốc Quốc gia BNI Việt Nam

Ông Hồ Quang Minh là người tiên phong mang BNI về Việt Nam vào năm 2012. Tiếp nối hành trình ấy, bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc – đã trở thành thế hệ kế thừa đầy bản lĩnh. Ngay từ những ngày đầu đồng hành, bà đã dành trọn tâm huyết để lan tỏa triết lý "Givers Gain", xây dựng BNI Việt Nam trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Không chỉ là một nhà lãnh đạo trẻ với tầm nhìn chiến lược, bà Phúc còn truyền cảm hứng về khát vọng vươn xa trong giới doanh nhân Việt. Với bản lĩnh và trái tim cống hiến, bà cùng cha đã kiến tạo nên BNI Việt Nam – một trong những cộng đồng doanh nhân năng động, gắn kết và có sức ảnh hưởng lớn tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Hồ Quang Minh – Chủ tịch BNI Việt Nam (vest đen, bên trái) cùng Bà Christine Hồ Thụy Hồng Phúc, Bà Mary Kennedy Thompson - CEO BNI Toàn Cầu và Diễn giả Phạm Thành Long. Hội tụ và lan tỏa khát vọng đưa BNI Việt Nam ngày càng vươn xa.

BNI được sáng lập bởi Tiến sĩ Ivan Misner – người được mệnh danh là "cha đẻ của networking hiện đại" từng nhấn mạnh: "Hãy vươn ra ngoài vùng an toàn của bạn. Cơ hội thường đến từ những kết nối tưởng chừng không liên quan - hiệu ứng cánh bướm trong networking".

Thông tin liên hệ:

BNI Việt Nam

Văn Phòng: 89 Hồ Bá Kiện, Phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh

Web: https://bni.vn

Điện Thoại: 028 7107 7979