1,7 tấn lạp xưởng nướng đá "3 không" để 2 tuần ngoài trời không hỏng

Theo thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, ngày 9/10, Đội QLTT số 14, Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp với phòng Cảnh sát kinh tế - CATP kiểm tra một kho hàng tại ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp (phường Từ Liêm, Hà Nội), phát hiện hơn 1,7 tấn xúc xích được đóng gói trong túi bóng dán tem nhãn nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chủ số hàng là một phụ nữ sinh năm 1980, trú tại phường Yên Hoà cho biết đã thu mua số hàng hoá trên mạng xã hội, sau đó phân phối chúng tại thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận thông qua mạng xã hội.

Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

Theo lực lượng chức năng, đây đều là nguyên liệu "chính" của món ăn đường phố "xúc xích nướng đá" hấp dẫn với giá cả "siêu rẻ". Vụ việc là cảnh báo về nguy cơ an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, quán ăn vỉa hè. Việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời vi phạm pháp luật.

Theo quan sát của phóng viên VTV, trên nhãn mác chỉ toàn chữ nước ngoài, không có thông tin đơn vị nhập khẩu hay nhãn phụ bằng tiếng Việt. Cơ quan chức năng gọi là hàng 3 không: không rõ nguồn gốc xuất xứ; không được công bố chất lượng và không đủ điều kiện lưu hành trên thị trường.

Đại úy Phan Ngọc Dương (Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội) cho biết: "Cơ sở kinh doanh không có đăng ký kinh doanh; kinh doanh các mặt hàng như xúc xích lạp xưởng, nhập từ Móng Cái về, không rõ nguồn gốc, đi tiêu thụ ở các địa phương xung quanh".

"Tôi thiếu hiểu biết, vì cuộc sống nên mới bán. Từ nay không bán nữa", chủ hàng vi phạm cho hay.

Dù nói là thiếu hiểu biết, nhưng cách mà chủ hàng lựa chọn nơi cất giấu chứng minh điều ngược lại. Tận dụng mặt bằng của một căn nhà đã bị phá bỏ, đang treo biển cấm đổ rác, không ai nghĩ rằng, mỗi ngày từ điểm tập kết này, hàng nghìn sản phẩm lạp xưởng lại được đưa lên bàn ăn của nhiều người.

Không cần bận tâm đến sản phẩm có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không, mà thứ chủ hàng quan tâm nhất là giá nhập về khá rẻ. Chỉ 40.000 đồng/túi nên đây là một lợi thế cạnh tranh rất dễ tiêu thụ.

Theo ông Trương Đình Minh (Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14, Chi Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội), đây là sản phẩm mang nhiều lợi nhuận cho người kinh doanh. Vì vậy, người kinh doanh vẫn bất chấp sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm cũng như không đúng quy định của pháp luật, lén lút bán sản phẩm để tiêu thụ ra thị trường.

Vụ việc vừa phát hiện không phải là lần đầu tiên hành vi kinh doanh phân phối lạp xưởng nướng đá "bẩn" bị thu giữ xử lý. Một điểm chung đều là các sản phẩm nhập lậu, không có đơn vị nào chịu trách nhiệm, gây khó khăn trong việc truy xuất nếu không may xảy ra ngộ độc thực phẩm.

Tính từ thời điểm thu giữ đến nay đã hơn 2 tuần, mặc dù để ở ngoài trời, bảo quản trong điều kiện không đảm bảo, nhưng những sản phẩm lạp xưởng nướng đá vẫn không có dấu hiệu hư hỏng hay nấm mốc. Vì sao lại để được lâu đến vậy, đến nay vẫn chưa có câu trả lời.