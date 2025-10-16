Thu giữ 65 cây vàng trị giá gần 9 tỷ đồng

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện nhóm đối tượng nam giới, không phải là người địa phương có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và nhiều tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác lập chuyên án và chủ trì, phối hợp đấu tranh triệt phá. Sau một thời gian tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp để điều tra, truy xét xuyên suốt nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc vào Nam; Phòng Cảnh sát hình sự xác định được nhóm 6 đối tượng, có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Thanh Hóa, Lâm Đồng, Đồng Nai; trong đó, đối tượng cầm đầu là Phạm Văn Tuyên, sinh năm 1982, trú tại phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai. Các đối tượng trong nhóm không biết tên thật của nhau, không biết mặt nhau; toàn bộ liên lạc, trao đổi thông qua đối tượng cầm đầu Phạm Văn Tuyên.

Đối tượng Phạm Văn Tuyên cùng tang vật bị thu giữ

Trong 3 ngày 09,10,11/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng trong nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gồm: đối tượng cầm đầu Phạm Văn Tuyên; Mai Văn Lâm, sinh năm 1990, trú tại xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng; Phan Văn Dũng (tức Lộc), sinh năm 1981, trú tại phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai; Nghiêm Xuân Biên (tức Hậu), sinh năm 1995, trú tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai; Phạm Quang Hiếu (tức Phong) sinh năm 1993, trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 1980, trú tại xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng.

Khám xét khẩn cấp, Cơ quan Công an thu giữ 04 miếng vàng thô chưa chế tác, 22 sợi dây chuyền vàng có tổng trọng lượng 65 cây vàng trị giá gần 9 tỷ đồng và nhiều thiết bị máy móc để chế tác vàng giả.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán vàng giả tại các cửa hàng kinh doanh vàng là mua vàng thật tại các cửa hàng kinh doanh vàng; sau đó cắt hai đầu móc khóa sợi dây chuyền vàng thật có ký hiệu của cửa hàng để gắn vào hai đầu dây chuyền giả. Tiếp đó, đối tượng cầm đầu Phạm Văn Tuyên cho các đối tượng trong nhóm mang sợi dây chuyền giả đến bán cho chính cửa hàng đã mua để chiếm đoạt tiền của cửa hàng.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thực hiện thành công 30 vụ lừa đảo và đang chuẩn bị thực hiện 22 vụ lừa đảo khác bằng hình thức tương tự trên địa bàn một số tỉnh thành phía Bắc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.