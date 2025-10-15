Lên mạng khơi lại vụ tiền số, Shark Bình đã toan tính điều gì trước khi bị bắt?

10 bị can trong vụ án bị khởi tố.

Shark Bình xộ khám sau khi tự nhận là nạn nhân, khơi lại vụ việc

Hôm qua (14/10), Công an TP Hà Nội chính thức thông tin về việc khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech – cùng 9 bị can khác liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Ông Bình và đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ dự án tiền số AntEx.

Những ngày qua trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền thông tin tố Shark Bình, cho rằng vào năm 2017, ông này có liên quan đến việc "thổi giá" token Teky. Tuy nhiên đây mới chỉ dừng lại ở nội dung phản ánh, hiện chưa có thông tin chính thức.

Vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận vì “cá mập” này chính là người đã khơi lại sự việc, mặc dù đã kết thúc từ năm 2021 và dường như không còn ai nhắc đến.

Nhìn nhận về sự vụ, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường – Văn phòng luật sư Chính Pháp đặt nghi vấn: “Không hiểu vì lý do gì mà Shark Bình lại khơi lại chuyện này, nói rằng là mình là nạn nhân và đưa ra các thông tin gian dối rằng việc lừa đảo, úp sọt tiền ảo này là rất dễ...”.

Theo luật sư Cường, việc bị can nói như vậy thì có thể hiểu rằng họ đang nhập vai là nạn nhân và bới lại chuyện này để xây dựng hình ảnh hoặc là chuẩn bị cho một cái dự án hoặc một toan tính chiến thuật nào đó.

"Tôi cho rằng thông tin đó có thể đánh lừa được nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin và họ cho rằng là Shark Bình cũng là nạn nhân đầu tư, mất rồi không thể lấy lại được và không đòi nữa, không kiện nữa. Tuy nhiên, nhiều người am hiểu pháp luật và công nghệ blockchain cũng như tiền số đã làm đơn tố cáo" - luật sư Cường nói.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định Shark Bình không phải là nạn nhân mà chính là người đã vẽ ra dự án tiền số và sử dụng uy tín của bản thân để dụ nhà đầu tư tham gia dự án rồi chiếm đoạt tài sản.

Kịch bản "đánh úp" nhà đầu tư của Nguyễn Hòa Bình và đồng bọn

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 5/2021, ông Nguyễn Hòa Bình cùng một số đối tượng góp vốn xây dựng và phát triển dự án tiền số AntEx, được quảng bá là nền tảng blockchain “made in Vietnam” hướng đến thị trường quốc tế.

Tổng số vốn triển khai ban đầu là 5 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 2 tỷ đồng.

Nhóm sáng lập đặt mục tiêu phát hành 100 tỷ đồng tiền số AntEx ra thị trường. Trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 11/2021, các đối tượng đã bán ra 33,2 tỷ AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư thông qua các sàn giao dịch tiền mã hóa, thu về khoảng 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Hòa Bình và dự án tiền số AntEx.

Để củng cố niềm tin của nhà đầu tư, từ tháng 11 đến tháng 12/2021, ông Bình liên tục đăng tải thông tin trên mạng xã hội, công bố thành lập Quỹ đầu tư Next100 Blockchain, cam kết rót 50 triệu USD trong 10 năm để hỗ trợ các dự án tiền số, trong đó có AntEx.

Nhờ danh tiếng có được sau chương trình “Shark Tank”, phát ngôn của ông Bình nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, giúp dự án thu hút thêm nhiều người tham gia và tránh tình trạng bán tháo đồng tiền.

Tuy nhiên, theo điều tra, sau khi huy động được lượng lớn tiền, ông Bình và các cổ đông của NextTech đã rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển sang ví cá nhân của một số thành viên trong nhóm rồi bán quy đổi ra tiền Việt để chia nhau.

Một phần tiền còn được chuyển vào các công ty thuộc hệ sinh thái NextTech nhằm phục vụ mục đích riêng, không liên quan đến cam kết ban đầu với nhà đầu tư.

Ông Bình tại cơ quan điều tra.

“Đồng tiền chết yểu” và làn sóng tố cáo

Sau giai đoạn đầu rầm rộ, đến năm 2022, đồng tiền số AntEx mất giá trị, ngừng giao dịch, được cho là “chết yểu” khiến nhiều nhà đầu tư không thể rút vốn.

Cuối tháng 9/2025, hàng loạt phản ánh lan truyền trên mạng xã hội, tố cáo dự án AntEx có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nhiều người cho biết đã mất trắng hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng sau khi đầu tư vào đồng tiền số này, vốn được cho là thuộc hệ sinh thái của NextTech Group do Shark Bình sáng lập.

Ngay sau khi tiếp nhận tố cáo, trong các ngày 6–7/10, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Hà Nội) đã khám xét trụ sở công ty của ông Bình tại số 18 Tam Trinh (Hà Nội).

Cảnh sát có mặt tại tòa nhà 18 Tam Trinh, nơi có trụ sở công ty Shark Bình.

Trước đó cơ quan điều tra cũng đã nắm được các hoạt động của các đối tượng có liên quan, thu thập rất nhiều tài liệu xoay quanh các hoạt động trong hệ sinh thái của đối tượng Bình. Việc này không liên quan đến các đơn tố cáo của nhà đầu tư trong thời gian vừa qua - Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Quá trình khám xét, công an niêm phong nhiều thùng tài liệu, thiết bị điện tử phục vụ công tác điều tra.

Theo Đại tá Thành Kiên Trung, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, đến nay đã có 4 bị hại chính thức trình báo. “Sau khi triển khai dự án, đến năm 2022 đồng tiền này không còn hoạt động, dẫn đến hành vi chiếm đoạt tài sản của các bị can,” Đại tá Trung cho biết.

Cơ quan điều tra xác định, nhóm của ông Nguyễn Hòa Bình đã rút tiền từ khoảng 30.000 ví đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra tạm giữ tài sản khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm: 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...

Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi thông tin báo chí về vụ án.

Vụ án lừa đảo tiền số AntEx...khởi đầu điều tra chuỗi vi phạm

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) từng được biết đến là một trong những gương mặt nổi bật của giới startup Việt, sáng lập Tập đoàn NextTech – đơn vị sở hữu nhiều nền tảng thương mại điện tử, ví điện tử và công nghệ tài chính.

Với vai trò “cá mập” trong chương trình Shark Tank Việt Nam, ông Bình từng gây chú ý bởi các phát ngôn và triết lý đầu tư mang tính truyền cảm hứng.

Tuy nhiên, sự sụp đổ của dự án AntEx và những cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đang khiến hình ảnh của “Shark Bình” rơi vào khủng hoảng, đồng thời đặt ra hồi chuông cảnh báo về rủi ro đầu tư trong lĩnh vực tiền số và blockchain – lĩnh vực vốn thiếu khung pháp lý chặt chẽ tại Việt Nam.

Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, công ty thành viên trong hệ sinh thái NextTech liên quan đến dòng tiền của dự án AntEx.

"Với hệ sinh thái của Shark Bình thì không thể dừng lại ở 2 tội danh như đã nêu. Có rất nhiều vi phạm" - Đại tá Thành Kiên Trung thông tin.