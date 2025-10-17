Ngày 17-10, Chi cục Kiểm lâm An Giang có văn bản xác nhận 4 con vật lạ màu trắng xuất hiện trên núi Ma Thiên Lãnh không phải là loài "khỉ trắng" như đồn đoán.

Bất ngờ về 4 con vật trắng như tuyết trên núi Ma Thiên Lãnh

Trước đó, ngày 10-10, một người dân quay đoạn clip 4 con vật màu trắng di chuyển bằng 4 chân trên núi Ma Thiên Lãnh ở Hòn Sơn (đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang) rồi đăng lên mạng xã hội và khẳng định đây là loài khỉ trắng quý hiếm.

Bẫy ảnh của kiểm lâm ghi lại cận cảnh các con vật trên xuất hiện lúc rạng sáng 16-10

Hình ảnh 2 con vật được thu phóng gần hơn, xác định là chó nhà

Sau khi báo chí thông tin, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm tra, xác minh nguồn tin để phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm trên địa bàn tỉnh.

Sáng 17-10, thêm 2 con chó trắng được ghi lại qua camera bẫy ảnh ngay tại vị trí đồn khỉ trắng xuất hiện trước đó

Ngày 14-10, Chi cục Kiểm lâm An Giang tiến hành lắp đặt 3 camera bẫy ảnh tại các vị trí nghi vấn và thông tin của người dân trên Hòn Sơn. Đồng thời, dùng cách rải bột thạch cao tại khu vực nghi vấn để thu dấu vết chân động vật, phục vụ đối chiếu, xác định loài.

Kết quả camera bẫy ảnh ghi được 2 con vật xuất hiện lúc 5 giờ 22 phút ngày 16-10 là loài chó, có bộ lông màu trắng. Và lúc 8 giờ 33 phút ngày 17-10, camera bẫy ảnh tiếp tục ghi nhận 2 con chó có màu lông trắng tương tự.

Căn cứ hình ảnh ghi nhận và kết quả kiểm tra thực địa, Chi cục Kiểm lâm An Giang xác định các cá thể nghi vấn "khỉ trắng" thực chất là loài chó của người dân sinh sống trên đảo Hòn Sơn.