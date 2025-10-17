Khởi tố giám đốc Võ Văn Lý và kế toán trưởng

Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Lê Ngọc Thảo (nguyên Giám đốc), Võ Văn Lý (Giám đốc) và Trần Phước Đường (Kế toán trưởng) của Công ty Cổ phần Hải Vân Long về hành vi “Trốn thuế”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn 2014–2017, Công ty Cổ phần Hải Vân Long đã ký và thực hiện 16 hợp đồng thi công các hạng mục công trình chung cư F-Home và một hợp đồng thi công Trường Mầm non Sao Việt tại Đà Nẵng, với tổng giá trị hợp đồng và phụ lục gần 878 tỷ đồng.

Công an đọc các quyết định - Ảnh: CA Đà Nẵng

Sau khi các công trình hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao vào năm 2018, Công ty Hải Vân Long đã không xuất đầy đủ hóa đơn và không kê khai thuế theo quy định, dẫn đến hành vi trốn thuế giá trị gia tăng với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.