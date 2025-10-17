Tạm giữ Lê Văn Hoà

Theo báo Người lao động, tối 16/10, Công an xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An thông tin đã tạm giữ hình sự đối tượng xông vào hành hung nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu. Danh tính người bị tạm giữ được xác định là Lê Văn Hòa, trú tại xóm 2B, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An.

Báo Tiền phong Online cũng cho hay, trước đó, ngày 14/10, Hòa đưa em trai 41 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu thăm khám do bị chuột cắn khiến sốt cao. Tại phòng hành chính của khoa khám bệnh, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy mời người nhà đến làm giấy tờ.

Đối tượng Lê Văn Hòa

Khi bác sĩ Thúy hỏi số điện thoại để liên lạc, Hòa đứng ngoài cửa sổ tỏ ra khó chịu, to tiếng chửi bới. Hòa sau đó chạy vào phòng, giật chiếc bút trên bàn rồi từ phía sau kẹp cổ bác sĩ Thúy và đe dọa "chọc vào mắt".

Một nữ đồng nghiệp ngồi cạnh bác sĩ Thúy đứng dậy can ngăn, kéo Hòa ra ngoài. Toàn bộ diễn biến sụ việc được camera an ninh bệnh viện ghi lại.

Sự việc được camera an ninh ghi lại

Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Văn Hòa khai, nghĩ bác sĩ làm thủ tục chậm nên to tiếng, do trước đó có uống rượu bia nên bức xúc không làm chủ được hành vi.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.