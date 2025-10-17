Việt Nam lên tiếng về vụ 8 người Việt bị bắt ở Campuchia

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: Thanh Phạm

Chiều 16/10, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác bảo hộ công dân liên quan tới vụ giới chức Campuchia đột kích một cơ sở nghi là ổ lừa đảo trực tuyến và bắt 8 công dân Việt Nam ngày 14/10.

"Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia đã chủ động làm việc với các cơ quan chức năng của Campuchia để tìm hiểu thông tin, đề nghị phía Campuchia bảo đảm an ninh, an toàn và các điều kiện sinh hoạt cho công dân Việt Nam, phối hợp hoàn tất các thủ tục xác minh nhân thân ban đầu", Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết.

Theo bà Hằng, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Campuchia lập tức phối hợp ngay với các cơ quan chức năng trong nước và Campuchia để triển khai các thủ tục lãnh sự cần thiết, sớm đưa công dân về nước.

Dự kiến sẽ có 33 công dân được đưa về nước trong thời gian tới.

Người phát ngôn cũng cho biết, các nước đã có những biện pháp quyết liệt để bảo hộ quyền và lợi ích công dân mình trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo, cưỡng bức lao động tại Campuchia.

"Bộ Ngoại giao đang tích cực trao đổi với các nước đối tác để thiết lập các cơ chế hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân của Việt Nam và đấu tranh hiệu quả hơn với tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao tại Campuchia và cả các địa điểm khác trong khu vực.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia bám sát tình hình, chuẩn bị phương án cần thiết và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong nước, cũng như sở tại để triển khai kịp thời các biện pháp bảo hộ công dân", bà Hằng nói.