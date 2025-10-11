Theo thông tin từ Cục Cảnh Sát Giao Thông cho biết, rạng sáng 11/10, khi nhiều người dân còn đang yên giấc, một nhóm thanh thiếu niên lại chọn cách "thức dậy" khác người: cưỡi xe máy không biển số, phóng với tốc độ cao, tay vung "thương" sắt, "kiếm" sáng loáng, diễu phố dương oai như trong phim cổ trang.

Tạm giữ Nguyễn Quang Sơn sinh năm 2005

Khi tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Lý Thái Tổ - phường Kinh Bắc, nhóm đối tượng nhanh chóng lọt vào tầm kiểm soát. 00 giờ 35 phút, 2 xe mô tô chở 5 người bị phát hiện không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, mang theo hung khí là tuýp sắt dài khoảng 3m và 1 thanh kiếm.

Ngay sau khi bị lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe, một đối tượng đã tăng ga bỏ chạy, tuy nhiên người ngồi sau là Nguyễn Quang Sơn (sinh năm 2005, trú tại phường Tự Lạn) bị giữ lại cùng tang vật. Lực lượng CSGT thu giữ 1 tuýp sắt dài 3m mà Sơn vứt lại tại khu vực Tượng đài Liệt sĩ tỉnh. Toàn bộ vụ việc và tang vật đã được bàn giao cho Công an phường Kinh Bắc để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi theo quy định pháp luật.

Nguyễn Quang Sơn bị tạm giữ cùng cây tuýp sắt dài 3m. (Ảnh: Cục CSGT)

Qua xác minh, nhóm "đi đêm vung thương" này gồm các thanh niên từ 17–19 tuổi, cùng trú tại phường Tự Lạn và phường Vân Hà, trong đó có Nguyễn Hồng Q (2005), Nguyễn Ngọc T (2005), Lê Văn Q (2006) và Mạnh (2006) .

Hành vi "mang thương, cưỡi xe dương oai" không chỉ vi phạm nghiêm trọng Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, mà còn đe dọa an toàn xã hội, thể hiện lối sống lệch lạc, coi thường pháp luật của một bộ phận thanh thiếu niên.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát đêm khuya, đặc biệt tại các tuyến trung tâm, khu dân cư, khu vực gần trường học và tuyến giao thông nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi tụ tập, đua xe, mang hung khí, gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Công an kêu gọi phụ huynh, nhà trường và cộng đồng quan tâm, định hướng con em mình; đừng để sự bồng bột tuổi trẻ trở thành "án tích" suốt đời.